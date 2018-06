Für Notfall lagern Sandsäcke

Bei extremen Wetterlagen lauert die Hochwassergefahr für die Bad Saulgauer Kernstadt in den Sießener Wiesen. In den vergangenen Jahren haben Schäden durch Hochwasser an der Berta-Hummel-Schule, im Kindergarten St. Josef und in den benachbarten Wohnhäusern immer neuen Stoff für die Diskussion um Schutzmaßnahmen geliefert. Ein Ingenieurbüro wird neue Berechnungen über die Gefährdung dieses Gebiets am 11. Dezember im Technischen Ausschuss vorstellen. Mit ersten Vorentscheidungen für Maßnahmen ist zu rechnen. Bürgermeisterin Doris Schröter hofft, dass die Stadt danach den aus den 90er-Jahren stammenden Plan für einen Damm zwischen dem erstem und dem zweiten Eisweiher endgültig ad acta legen kann.

Beim letzten Hochwasser im Juli 2012 konnten dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr größere Schäden an öffentlichen Gebäuden verhindert werden. Gerade noch rechtzeitig hatte der Regen nachgelassen. Nicht so glimpflich ging es einige Jahre zuvor ab. Nach heftigen Regenfälle auf gefrorenem Boden waren die Schäden im Kindergarten St. Josef erheblich, in den Neunziger Jahren standen die Keller der Berta Hummel-Schule unter Wasser. „Die Sießener Wiesen sind einer der Schwerpunkte beim Hochwasserschutz in Bad Saulgau“, sagt der städtische Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr, in dessen Ressort der Hochwasserschutz fällt. Weitere Gefährdungsbereiche sind Nonnenweiler, Tissen und Moosheim im Einzugsbereich des Nonnenbachs und die Hochwassersituation um den Wagenhauser Weiher.

In Moosheim/Tissen sind Schutzmaßnahmen bereits realisiert, in Wagenhausen wird derzeit an einer Genehmigungsplanung gearbeitet. Nun kommen die Sießener Wiesen an die Reihe.

Kleinere Maßnahmen sind jüngst ergriffen worden. Die Stadt hat das Ufer mit einem Damm erhöht. Das verbessert die Situation zwar, werde allerdings bei Niederschlägen in der Dimension eines so genannten Jahrhundertereignisses vor Schäden nicht schützen können, macht Lehenherr deutlich.

Feuerwehr trifft Vorsorge

Die Situation im Sießener Tal waren für die Feuerwehr Anlass, Vorsorge zu treffen. „Wegen dieser Situation haben wir ein Sandsack-Management aufgebaut“, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. 5000 bis 7000 gefüllte Sandsäcke lagern für die Feuerwehr inzwischen in einem Gebäude in Bondorf. Weitere 12 000 bis 15 000 leere Sandsäcke liegen zum Befüllen bereit. Eingebunden wird im Notfall auch der Bauhof. Bei Regen nach Unwetterwarnungen kontrolliere die Feuerwehr die Lage im Sießener Tal regelmäßig, so Dumbeck. Während starker Regenfälle sammeln sich hier große Wassermassen. Das Wasser aus aus dem Sießener - und dem Zeller Tal fließen zusammen.

Die Bebauung hat dafür gesorgt, dass Überschwemmungsflächen nicht mehr da sind. Es entstand ein Trichter im Eingangsbereich zur Innenstadt. „Im Extremfall kommen einige Kubikmeter pro Sekunde auf dieses Nadelöhr zu“, macht Thomas Lehenherr deutlich. Hinzu kommt, dass hier nicht nur mit Oberflächenwasser gerechnet werden muss. Auch Grundwasser reiche nah an die Oberfläche. Falls es nach oben drückt, könne sich die Situation noch zusätzlich verschärfen, so Lehenherr.

„Wir sind dabei, zusammen mit den zuständigen Fachbereichen und in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium verschiedene Maßnahmen einzuleiten“, blickt Karl-Heinz Dumbeck voraus. Dabei behalten die Verantwortlichen auch die größtmögliche Katastrophe im Blick: Ein extremes Hochwasser, das sich vom Sießener Tal bis in die Innenstadt ausbreiten könnte.

Wie eine langfristige Lösung für den Hochwasserschutz aussehen könnte, werden die Stadträte im Technischen Ausschuss am 11. Dezember beraten. Aus den Berechnungen des Ingenieurbüros wird ersichtlich sein, welchen Stellwert das Gebiet auf der neuen Hochwassergefahrenkarte einnehmen wird.

Eine Aussage darüber will Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter mit Rücksicht auf die Beratungen im Ausschuss nicht machen. „Ich bin aber der Meinung, dass dieses Gutachten die Problematik deutlich entschärfen wird“, so Schröter. Wäre das so, könnte auf eine Planung aus den 90er-Jahren verzichtet werden. Diese sah einen Damm zwischen dem ersten und dem zweiten Eisweiher quer über die Wiesen vor. Diese Lösung wäre, so die Bürgermeisterin, nicht nur ein erheblicher Eingriff in die Landschaft. Sie wäre auch teuer.