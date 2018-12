Für Hanna: Rewe stellt Spendenaktion auf die Beine

Bis vor einigen Monaten hat die Familie Schultze-Ahrens noch ein ganz normales Leben geführt. Das hat sich im April von einem Tag auf den anderen grundlegend geändert, als klar war, dass die kleine Hanna an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankt ist, einer besonders aggressiven Form dieser Krebserkrankung. Von dem Schicksalsschlag hat auch Nadine Schenk erfahren. Die junge Mutter arbeitet im Rewe-Markt in Bad Saulgau, hat nicht lange gezögert und an ihrem Arbeitsplatz mit Unterstützung des TSV Riedlingen, der Plätzchen gebacken und zum Verkauf angeboten hat, eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Dabei sind innerhalb von vier Wochen 2600 Euro zusammengekommen.

„Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Christian Schultze-Ahrens, der Vater des kleinen Mädchens, bei der Scheckübergabe am vergangenen Donnerstag im Rewe-Markt. Nach mehreren Chemo-Blöcken hat Hanna vor wenigen Tagen von ihrem Bruder Janne eine Knochenmarkspende übertragen bekommen. „Die Ärzte sind total zufrieden mit dem Ergebnis“, ergänzte der Vater. 19 Millionen Stammzellen seien entnommen worden, ein „außergewöhnlich hoher Wert“. Jetzt muss abgewartet werden, ob diese vom Organismus der kleinen Schwester angenommen werden. „Hanna macht das super und erträgt alles sehr geduldig“, so Christian Schultze-Ahrens. Der 12. Dezember, der Tag der Transplantation, sei für Hanna ein „neuer Geburtstag“ gewesen. Bei der fünfköpfigen Familie hat sich in diesen Monaten nahezu alles verändert.

Mutter Nicole ist seit Monaten in Tübingen bei ihrer Tochter am Krankenbett und konnte deshalb ihrer beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Der Vater muss unbezahlten Urlaub nehmen. Und auch sonst fallen überall Kosten an, für die vielen Fahrten, für Übernachtungen und viele andere Bedarfe. Wenn alles gut läuft und es keine Komplikationen gibt, kommen Mutter und Tochter in wenigen Wochen nach Hause.