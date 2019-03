Für den Bim-Bam-Ball schlüpft Pater Shinto in die Rolle des Schwaben

Auch dieses Jahr haben die Macher des Bim-Bam-Balls ein unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt, bei dem das Publikum voll mitzog. Raphael Osmakowski-Miller, Moderator und Zunftmeister in Personalunion, erwies sich wiederholt als Meister der Improvisation und führte mit Versen durch den Abend.

Regelmäßige Besucher des Bim Bam Balls schätzen dessen überschaubaren und damit weit persönlicheren Rahmen im Vergleich zu großen Veranstaltungen. Hier gibt es ebenfalls viel Gelegenheit zum Lachen, ein aufmerksamer Service bewirtet die Gäste und Livemusiker, diesmal waren Werner und Uwe gebucht, laden mit Fasnetskrachern und Oldies zum Tanz ein. Traditionell eröffneten die Pfeifer und Trommler des Spielmannszugs der Dorauszunft den Abend und brachten die Zuschauer mit Schunkelrunden schnell in Stimmung. Den aufbrandenden Beifall münzte der Moderator kurzerhand in eine neue Form der Beifallskundgebung um: Gelungene Auftritte sollten durch ein herzhaftes aaaah mit aufstrebender Tonhöhe belohnt werden. Was gleich ausgiebig geübt und künftig nach jedem Programmpunkt per Handzeichen eingefordert wurde. Wie gut das klappte, zeigte sich gleich anschließend beim Bändertanz von Luisa, Maria und Serafine in schwarzen Trikots und Straußenfeder-Diadem. Sie verdienten sich ein langgezogenes aaaah für ihren Bändertanz, bei dem sie mit weißen Stoffbahnen kunstvolle Formen in die Luft zeichneten. Lauthalses Lachen und viele aaaaahs ernteten Dekan Peter Müller und Pater Shinto für ihren ersten gemeinsamen Bühnenauftritt. Als sparsame Schwaben „Bene“ und „Karle“ diskutierten sie Wege, um die fällige Garderobengebühr von 1 Euro bei einer Theatervorstellung einzusparen. Vielleicht ihre Jacken auf die Bügel anderer Leute zu packen? Für seine Rolle als „Karle“ hatte Pater Shinto sogar extra Schwäbisch geübt.

Dann sorgte eine Abordnung der Little Doraus Dancers mit einem selbst choreografierten Tanz in duftigen Tutus für Hingucker. Weil sich der Auftritt von Christine Weiß und Angelika Volk-Daiber aus der Seelsorgeeinheit Renhardsweiler verzögerte, kam Raphael Osmakowski-Millers Improvisationstalent einmal mehr zum Einsatz. Flugs zog er einen Witz aus dem Ärmel und komplimentierte Lena und Babette alias Helene Straub und Barbara Schneider auf die Bühne, die die „Bucklig‘ Verwandtschaft“ kräftig durch den Kakao zogen. Mehr von den beiden gab es am Ende der Veranstaltung, wo sie traditionell den guten Schlusspunkt setzten.

Nach diesem Intermezzo standen Lilli (Christine Weiß) und Bea (Angelika Volk - Daiber) auf der Bühne, zwei flotte Freundinnen, sie sich seit ihrer Schulzeit nicht gesehen hatten und von ihrem prallen (Liebes-)Leben schwärmten. In einer zweiten Szene sah man Lilli und ihren früheren Verehrer Egon als tütteliges Paar im Greisenalter, gesegnet mit allerhand Spiränzchen, die eine beginnende Demenz so mit sich bringt. Angelika Volk-Daiber schlüpfte nun in die Rolle des einst feschen Egon spielte. Weil auch der „Schandechor“, bestehend aus sechs wackeren (schwäbischen) Seemännern auf sich warten ließ, schlüpfte Raphael Osmakowski-Miller kurzerhand ins Hemd des Kellergoischts und klopfte unter anderem den Bad Saulgauer Feuerwehrleuten auf die Finger. Diese wollten per Drehleiter einen auf dem Marktplatz gestrandeten Jungstorch zurück ins Kirchturmnest befördern. Doch Adebar junior boykottierte den Rettungsversuch, indem er flugs davon segelte.

Stimmung mit Seemannsliedern

Die Sänger von der Waterkant, nach Aussagen ihres Chefs Frank Gessler auf Kurlaub in Bad Saulgau, hatten sich inzwischen zu einem stimmkräftigen Chor formiert. In Hans-Alber-Manier schmetterten sie einen Strauß von Seemannsliedern, in die das Publikum begeistert einstimmte. Der zweite Teil des Auftritts von Lena und Babette markierte das Ende des Programms.

Angesichts des Jubiläums 1200 Jahre Bad Saulgau hatten sich die singenden Tratschbasen extra in Schale geworfen und das schwarze Nobelhäs aus dem Kleiderschrank geholt. Als Ernährungsberaterinnen empfahlen sie jetzt Menüvorschläge für das Jubiläum, die allerdings nicht fürs Abnehmen, sondern zum Entwickeln äußerst knackiger Rundungen taugten.