Für den Abschied sind auch Luftballons erlaubt

Eine berührende Vernissage hat es am Mittwoch im Alten Kloster in Bad Saulgau gegeben. Im Mittelpunkt der Ausstellung in den Räumen der Stadtbibliothek stehen „Kinder, die das Leben streifen“ – und damit Frauen und Paare, die ihr Kind verloren haben, noch bevor es das Licht der Welt erblickt hat. Besonders tief und gleichsam nachhaltig geprägt wurde die Veranstaltung von Nicole Bornkessel und Iris Sailer.

Die Frauen kommen an diesem Tag aus Stuttgart angereist. Dort ist ihr Unternehmen angesiedelt, das Bestattungsinstitut Rolf. Am späten Nachmittag haben sie im Lichthof des Alten Klosters auf Tischen ausgebreitet, womit sie in ihrem beruflichen Alltag ständig zu tun haben: Kleine Särge aus Holz, noch kleinere Schiffchen aus Stoff, samt Mützchen und Fäustlingen, in denen Kinder Platz finden, für die die Särge viel zu groß sind, bemalte Kreuze, Kerzen und vieles mehr. Nicole Bornkessel ist die Betriebsleiterin – und Quereinsteigerin, genauso wie das gesamte Team. Sie hat sich diesen Beruf nicht ausgesucht, vielmehr hat er sie gefunden.

„Es ist eine Berufung, absolut“, sagt sie. Und das ist an diesem Abend mit jedem gesprochenen Wort der beiden Frauen zu spüren. Auch wenn das Thema zunächst Anlass gibt, Gefühle der Trauer und des innigen Mitfühlens Raum zu geben, schaffen es die Referentinnen, den Umsitzenden ein stimmiges Maß an Leichtigkeit, aber auch Demut vor den tiefgreifenden Geschehnissen zu vermitteln. „Eltern können ihrem verstorbenen Kind einen richtigen Liebesdienst erweisen, wenn sie aktiv dabei sind und mitgestalten“, sagen Nicole Bornkessel und Iris Sailer. Damit meinen sie etwa das Nähen eines sogenannten Schiffchens, in dem die ganz Kleinen Platz finden. Oder das Gestalten einer Urne. Aber auch die gesamte Organisation der Trauerfeier. Warum keinen Stuhlkreis bilden, mit dem verstorbenen Kind in der Mitte?

„Es ist alles erlaubt“. Auch das aufsteigen lassen von vielen bunten Luftballons, wozu es teils eine Sondergenehmigung braucht. Ob Musik oder Tanz, Wortbeiträge von Geschwistern, Paten oder der Oma – es gibt eine Fülle an Möglichkeiten der Gestaltung des Abschieds. All das bezeichnet die Betriebsleiterin als „heilige Handlungen“, die helfen, einen inneren Frieden zu finden, das Herz zu öffnen und zu wissen: Ich habe alles getan, was mir möglich war. Verabschiedung braucht Zeit. Und die sollten sich Trauernde auch nehmen.

Es gibt, so Bornkessel, keinen Grund zur Eile. Mit eingebunden werden sollten auch die Geschwisterkinder. „Kinder gehen ganz anders damit um, von denen können wir was lernen“, weiß die Bestatterin aus Erfahrung. Und hat genau das auch beim Türöffner-Tag erlebt, einer Aktion der „Sendung mit der Maus“. Rund 20 Kinder wurden in das Bestattungs-Unternehmen eingeladen. Absolut „natürlich und offen“ hätten sich die kleinen Gäste verhalten.

Ein Diamant aus der Asche

Dann erzählt sie von einem „aktuellen Fall“ eines Jungen, der in der 24. Schwangerschaftswoche aufgehört hat zu atmen und auf ausdrücklichen Wunsch der Familie in deren Kreis zuhause geboren wurde – in einer „lockeren und schönen Stimmung“. Danach wurde er von Nicole Bornkessel abgeholt und in das Abschiedszimmer gebracht. Danach geben die Referentinnen einen Einblick in die unterschiedlichen Bestattungsformen, mögliche Sargbeigaben oder was sich mit der Asche von Verstorbenen alles machen lässt. Wie zum Beispiel einen „echten Diamanten“.

„Bestatter haben viel Macht“, weiß Nicole Bornkessel und hat damit selber traumatische Erfahrungen gemacht. Ihre verstorbene Mutter wurde vom Bestatter vier Tage lang in einen Plastiksack gepackt, worauf sie umgehend das Bestattungsinstitut gewechselt hat. „Wir wollen Teil der Veränderung sein, die da gerade in diesem Bereich stattfindet“, sagt sie. Hier laufe noch immer „so viel schief“. Bestatter seien Dienstleister, und „sonst nichts“. Hinterbliebene hätten weit mehr Rechte der Mitgestaltung und seien keinesfalls in der Situation, nur „ohnmächtig“ alles mit ansehen zu müssen und aus der Hand zu geben. Die überwiegend tiefe Stille im Raum wird nur vom schönen Klavierspiel von Ruth Seethalter unterbrochen, bevor die Gäste zu einem kleinen Imbiss in die Stadtbibliothek eingeladen werden.