Fünftklässler wollen eine Woche lang aufs Handy verzichten

Eine ganze Woche ohne Handy – auf dieses Experiment lässt sich die Klasse 5a der Realschule am Schulverbund Bad Saulgau in diesen Tagen ein. Die Idee kam von den Schülern selbst. Bei der gestrigen Auftaktveranstaltung in der Aula der Schule wurde auch deutlich, welche Fülle an Freizeitaktivitäten sich auftun – wenn das Handy aus bleibt.

Skateboard fahren, malen, Rad fahren, Bogenschießen, fotografieren, schwimmen, Gitarre spielen – auf die Frage von Sebastian Schneider, Diplom-Pädagoge an der Suchtberatungsstelle Sigmaringen, womit die Kinder in ihrer Freizeit viel Freude erleben, sprudelte es nur so an Ideen. Der große Flipchart-Papierbogen reichte nicht aus, um die vielen Wortmeldungen aufzuschreiben. Diese großformatige Notiz wird während der ganzen Projektwoche mit einbezogen, wenn es darum geht, zu Beginn des Unterrichts in Gesprächsrunden festzuhalten, wie es jedem ohne Handy geht.

Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Vermutlich jede Klasse hat inzwischen eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. Etwa, um sich über Hausaufgaben, Ausflüge oder anderweitige Themen unkompliziert auszutauschen. Doch die Schüler nutzen diese Gruppe auch für darüber hinausgehende Informationen. „Das hat einfach überhand genommen“, sagte Klassenlehrerin Sabrina Manz. Es sei keine Seltenheit, dass Kinder frühmorgens hundert Whatsapp-Nachrichten vorfinden. „Und die müssen natürlich gecheckt werden, um auf dem Laufenden zu sein“, ergänzte Manz. Das Thema wurde beim Elternabend und im Klassenrat aufgegriffen. Mit dem Ergebnis, dieses Experiment zu wagen.

Unter reger Beteiligung der Kinder thematisierte Sebastian Schneider an diesem Vormittag aus unterschiedlichen Perspektiven heraus nicht nur den „Genug-Schalter“ – und wie schwer es ist, diesen zu bedienen. Etwa am Beispiel des Verzehrs von Süßigkeiten. Er befragte die Kinder auch danach, wie sie mit schlechten Gefühlen umgehen. Oder machte Mut, in dieser Woche verstärkt mit Menschen zu reden, die ihnen wichtig sind. „Vielleicht habt ihr einfach weniger Stress in dieser Woche“, so Schneider. Einfach deshalb, weil das Handy ausgeschaltet bleibt.

Der Schulleiter macht mit

Das Handy bleibt nicht nur bei den Schülern ausgeschaltet, sondern auch bei Armin Masczyk. „Ich schließe mich an“, sagte der Schulleiter überraschend, legte sein Mobilgerät ebenfalls in die Kiste und bezeichnete die beteiligten Kinder schlicht als „Helden“. Dem Beispiel folgte spontan auch die Klassenlehrerin Sabrina Manz, die das Experiment federführend angestoßen hat. Dafür ist auch Suchtberater Sebastian Schneider dankbar. Denn aus seinem Beratungsalltag heraus weiß er um die möglichen Folgen exzessiver Nutzung von sozialen Medien. Und er bedauert, dass Eltern erst dann zu ihm kommen, wenn die Suchtproblematik schon weit fortgeschritten ist, die Jugendlichen deshalb keinen Ausbildungsplatz finden oder anderweitig Probleme haben, in den Berufsalltag zu wechseln. Die SZ Bad Saulgau wird über die Ergebnisse des Experiments berichten.