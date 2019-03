Fünf Vereine wechseln den Trainer

Gleich fünf Trainerwechsel hat es in der Winterpause in der Kreisliga A 2 gegeben. Die SGM Alb-Lauchert, der SV Braunenweiler, der FV Fulgenstadt, der FCK/Hausen II und der SV Hoßkirch tauschten ihre Übungsleiter. Ligafavorit ist und bleibt der SV Langenenslingen, schärfster Verfolger ist die SGM Alb-Lauchert, die aber in der Rückrunde auf zwei Stammspieler verzichten muss.

SGM Alb-Lauchert (SG TSV Gammertingen/SG KFH Kettenacker): Ein kleines Beben gab es in der Winterpause bei der SG Alb-Lauchert. Die Stammspieler Timo Genkinger und Marc Preisinger verließen den Verein und auch auf der Trainerbank gab es einen Wechsel. Manuel Puchta ging, Robert Jäger und Alexander Bitzer übernahmen. Weil im Jugendbereich die Spielgemeinschaft seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau spielt, hofft das neue Trainerduo, dass es weiterhin vorne mitspielen kann. Der Kader gibt alles. Das zeigt auch die Beteiligung in einem Vorbereitungsspiel am Fasnetssamstag, als gleich 20 Spieler zur Verfügung standen.

SV Bolstern: Der SV Bolstern erlebte eine Vorrunde, wie man es jetzt nicht unbedingt braucht. Das Team von Trainer Christoph Heitele krebste zwischen Platz 13 und Platz neun herum, überwinterte als Zwölfter. Für den FC „Bachelorette“ gab es in den Testspielen zwei Siege (Herbertingen, Unterschwarzach) und eine Niederlage - das 1:3 gegen den TSV Sigmaringendorf. Der Kader selbst ist eigentlich breit und gut genug, um in der Liga mindestens im vorderen Mittelfeld mitzuspielen. Aber drei Siege und vier Remis in 15 Spielen sind bislang zu wenig für Bolsterns Ansprüche. Ein Abstieg zum 50. Geburtstag des Vereins wäre sicher nicht nach dem Gusto der Fans.

SV Braunenweiler: Einen Trainerwechsel hat es beim SV Braunenweiler gegeben. Jasko Ramic musste gehen, Alfons Müller übernahm bis zum Saisonende. „Wir wollten nochmals einen neuen Impuls, nachdem die Ergebnisse in den letzten Spielen der Vorrunde nicht so gut waren“, sagt Marc-André Schauperl, Abteilungsleiter und Stürmer des SVB. Die Vorbereitung sei „wetterbedingt überschaubar“, die Beteiligung aber „trotz der langen Fasnet“ gut gewesen, lobt Schauperl seine Nebenleute. Unter anderem gab es einen 9:0-Sieg gegen den SV Unlingen. „Wir sind gewappnet für die Rückrunde, wollen an den guten Leistungen vom Beginn der Vorrunde anknüpfen, um dem neuen Trainer ein bestelltes Feld zu übergeben.“ Marc-André Schauperl (Trainingsrückstand nach Krankheit) und Felix Reuter (Rücken) sind noch angeschlagen, ein Einsatz fraglich.

SV Bronnen: Etwas in der Luft hängt der SV Bronnen in der Personalie Boubacarr Njie. Türkiyemspor Saulgau gibt ihn zwar als Abgang an, aber Bronnens Trainer Mak konnte ihn in der Vorbereitungsphase bislang nicht begrüßen. Maks Ziele sind auch nicht unbedingt auf Njie beschränkt. Das Ziel sind vor allem 30 Punkte, die für den Klassenerhalt reichen sollten. Die Messlatte für die ersten vier Spiele hat Mak mit sechs Punkten gesetzt. Kein leichtes Unterfangen, weil mit Renhardsweiler, Bad Saulgau und Scheer/Ennetach schwere Gegner warten. Die Truppe ist aber gefestigt und heimstark.

FV Fulgenstadt: In der Winterpause hatte Abteilungsleiter Andreas Armbruster genug zu tun. Janik und Raphael Speh zog es wieder zurück zur Spielgemeinschaft Scheer/Ennetach. Mit Trainer Nico Gleich war eigentlich eine längere Zusammenarbeit geplant, weil sich aber im beruflichen Umfeld Gleichs etwas tat, bekam Gleich das mit dem Traineramt nicht mehr unter einen Hut. Vefik Alatas wird sich bis zur Sommerpause des FV Fulgenstadt annehmen. Momentan befindet sich Fulgenstadt auf dem Relegationsplatz, würde gerne aber um das Extraspiel herumkommen.

SV Hoßkirch: Der letzte Satz in der Sommer-Vorschau hat sich für den SV Hoßkirch bewahrheitet: Nur dachte Vereinsboss und Abteilungsleiter Marcel Stier damals eher in eine andere Richtung. Die zahlreichen Verletzten machten seiner Mannschaft zu schaffen. Der ohnehin nicht üppige Kader wurde arg gerupft. Mit einem Sieg und fünf Unentschieden bislang kann die Devise nur Nichtabstieg heißen. In der Sommerpause hatten sich einige Flüchtlinge dem SV Hoßkirch angeschlossen. Das tat dem Kader gut. Doch inzwischen trat der FV Bad Saulgau an diese Spieler in der Pause heran, sehr zum Missfallen von Stier und Co. Mit Marco Olschewski fand Stier einen neuen Trainer.

FC Inzigkofen/Vil./Eng.: Der eine oder andere Punkt hätte es in der Vorrunde ruhig noch sein können. Aber insgesamt war Trainer Andreas Beck mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden. Personell hat sich wenig getan. Philipp Ott, der noch A-Jugend spielen könnte, ist einziger Neuzugang. Er soll erstmal lernen. Andreas Beck: „Schaut man sich das Durchschnittsalter im Kader an, soll sich Philipp in erster Linie entwickeln. Alles andere kommt noch.“ Die „99’er“ wollen in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Steht der Klassenerhalt vorzeitig fest, gilt es einen Blick auf die Saison 2019/2020 zu werfen.

FC Krauchenwies/Hausen II: Trainer Peter Beck hat in der Vorrunde mit seiner Truppe ordentlichen Fußball gespielt. Mit 17 Toren holte der FCK/H 14 Punkte. Da ist sogar der Bezirksligaabsteiger FV Bad Saulgau noch in Reichweite. Für die Rückrunde hat sich Trainer Beck aber in Richtung erste Mannschaft verabschiedet, wo er das Erbe von Andreas Gronbach antritt. Nach eigener Aussage will er aber weiter ein Auge auf seine jungen Spieler werfen. Der FCK/H II will so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Grundvoraussetzung ist Fitness. Das sicherte der Mannschaft schon in der Runde 2017/2018 die Liga.

SV Langenenslingen: Keine Veränderungen gibt es im Kader des Aufstiegsaspiranten Nummer eins. Alle Konkurrenten sehen den SV Langenenslingen als künftigen Bezirksligisten. Die Vorrunde hat aber gezeigt, dass dies kein Spaziergang wird. Die Heimniederlage gegen Türk Gücü und das torlose Remis gegen Braunenweiler sind Beweise genug. Für die Rückrunde sieht Trainer Markus Bednarek den wiedererstarkten TSV Scheer/SV Ennetach als einen der Hauptkonkurrenten. Denn elf Punkte Vorsprung bedeuten in dieser Liga nichts, auch weil man zweimal gezwungenermaßen spielfrei ist. Es gilt, die Zügel von Beginn weg fest in der Hand zu halten. Die ersten Spiele nach der Winterpause zeigen, wohin die Reise geht.

SV Renhardsweiler: „Wir haben sicherlich nicht den Druck aufsteigen zu müssen. Die gute Vorrunde hat auch dazu beigetragen, dass wir jetzt so gut dastehen“, sagt Renhardsweilers Vorsitzender Thorsten Pohl. Die Mannschaft will sich in der Rückrunde wiedere darauf konzentrieren, Fußball zu spielen. Vorerst nicht helfen wird Max Felder, dem von oben eine längere Pause verordnet wurde. Pohl will die ersten Spiele nach der Winterpause abwarten, wohin die Resie geht. 22 Gegentore zeugen von einem guten Abwehrverhalten, sodass Torhüter Hader zuversichtlich ins Spiel gegen Bronnen gehen kann.

FV Bad Saulgau: Die Mannschaft von Trainer Hakan Karaosman hängt hinter den Ansprüchen her. Der Aderlass in der vergangenen Winterpause war zu groß, einige Abgänge wie der von Torhüter Löffler konnten nicht kompensiert werden. Es dauerte bis die Mannschaft den Kampf in der Kreisliga A annahm. „Unser Ziel in der Rückrunde ist Platz sechs, aber wir müssen wahrscheinlich froh sein, wenn wir nicht hinten rein fallen“, sagt der sportliche Leiter Jürgen Herrmann. „Es wird schwer.“ Herrmann kritisiert vor allem die fehlende Einstellung einiger Spieler. „Schule, Studium, Verletzungen oder bei manchen einfach keine Lust.“ Vor allem Letzteres erzürrnt ihn und Trainer Karaosman. Noch für sechs Spiele fehlen wird Max Werner, der gegen Renhardsweiler eine Rote Karte wegen eines vermeintlichen Kopfstoßes gesehen hatte. Der WFV reduzierte, so Jürgen Herrmann, die Sperre von zehn auf acht Spiele, aber: „Das war kein Kopfstoß“, beschwert sich Herrmann noch heute. „Die Strafe ist zu hoch.“

SGM TSV Scheer/SV Ennetach: Einige Konkurrenten trauen der Spielgemeinschaft in der Rückrunde noch etwas zu. Angesichts des Potenzials blieb die Elf in der Vorrunde etwas hinter den Erwartungen zurück. Es wäre nun keine Überraschung, könnte sich die Wenger-Truppe nochmals in den Kampf um Rang zwei einschalten. Die Spielgemeinschaft hält ihre Ziele aber flach, denn auch die Rückrunde läuft noch unter dem Motto „Findungsphase“. Am Ende der Rückrunde wird abgerechnet. Läuft es optimal, ist noch Platz zwei drin. Helfen können die Langzeitverletzten, die nach und nach wieder einsteigen.

SC Türkiyemspor Bad Saulgau: Das vor der Saison angegebene Ziel, Platz drei, bleibt, sagt Hadi Akyildiz, SCT-Vorstandsmitglied. Fehlen wird dabei Costa Boubacarr Njie, denn ihn zog es wieder in die alte Heimat Bronnen, auch wenn es auf der einen Seite noch keine Ab- und auf der anderen Seite keine Anmeldung gibt. Die Langzeitverletzten machen dem Verein zu schaffen. Die Kreuzbandverletzungen der Aktivposten und Stammspieler haben zur Folge, dass Türkiyemspor fast nie in gleicher Besetzung spielen konnte. Da heißt es wohl doch, sich von ganz hohen Erwartungen zu verabschieden.

SPV Türk Gücü Sigmaringen: Mit dem drittbesten Sturm der Liga hat es der Aufsteiger bis auf Rang vier geschafft. Wären da nicht einige unnötige Punktverluste gewesen, gäbe es vielleicht einen echten Konkurrenten für Langenenslingen um Platz eins. Sowohl gegen Langenenslingen, als auch gegen den Zweiten Alb-Lauchert gab es Siege. Trainer Sayit Özay will die momentane Platzierung aber nicht zu hoch hängen. Vor allem das Abwehrverhalten sei noch ausbaufähig. Für die Rückrunde will sich Türk Gücü neu orientieren und im April werden die Weichen für die Saison '19/’20 gestellt.