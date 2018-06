Fähre eröffnet neue Ausstellung „Wechselpole“

In der städtischen Galerie Fähre im Kulturzentrum Altes Kloster wird am Sonntag, 26. Januar, um 11.30 Uhr die Ausstellung „Wechselpole“ mit Werken von Jörg Bach und Brigitte Schwacke eröffnet. Es spricht Clemens Ottnad aus Reutlingen; der Biberacher Saxophonist und ARD-Preisträger Christian Segmehl begleitet die Vernissage musikalisch.

Mit Jörg Bach und Brigitte Schwacke begegnen sich bei dieser Ausstellung zwei Künstler, die sich auf kongeniale Weise ergänzen. Beide arbeiten mit Eisen bzw. Stahl und beschäftigen sich mit ähnlichen Fragestellungen zum Verhältnis von Masse und Raum. Dabei kommen sie zu völlig unterschiedlichen Formfindungen, die auf frappierende Weise miteinander korrespondieren.

Der Tuttlinger Jörg Bach gehört zu den profiliertesten Stahlbildhauern im Südwesten, dessen meist großformatigen Plastiken zahlreiche öffentliche Plätze prägen. Aus scheinbar leblosem und widerspenstigem Material formt Jörg Bach seine Kunstwerke. Es entstehen massige Gebilde mit beachtlich runden Formen. Der 1964 in Wolgast geborene Jörg Bach lehrte von 1988 bis 2001 an der Jugendkunstschule in Tuttlingen. Er lebt und arbeitet in Mühlheim an der Donau.

Filigran dagegen wirken die Drahtgebilde von Brigitte Schwacke. Die luftigen Gebilde geben dem Raum durchaus organische und runde Formen. Die in München lebende und u.a. mit dem renommierten Lothar-Fischer-Preis ausgezeichnete Künstlerin zählt mit ihren dreidimensionalen Raumzeichnungen zu den interessantesten Wegbereitern einer Neudefinition der Plastik. 1957 ist Brigitte Schwacke in Marl geboren. Von 1996 bis 1999 arbeitete sie als Assistentin am Lehrstuhl für Frei Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Die Ausstellung geht bis zum 9. März und ist geöffnet jeweils Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Informationen gibt es unter Telefon 07581/207160.