Eugen Michel schießt Ostrach zum Punkt

Der FC Ostrach hat zum Auftakt in die neuen Landesligasaison am Freitagabend gegen den FV Ravensburg II ein fast schon verloren geglaubtes Spiel gedreht und der Mannschaft von Nectad Fetic beim 2:2 (0:1) doch noch einen Punkt abgeknöpft. Der FC Ostrach erwischt den etwas besseren Start, hat mit zwei Distanzschüssen durch Yannick Ender und Gipson Pech (3./4.), doch dann kommt der FV Ravensburg II, der nun das Spiel im Griff hat und in Führung geht. Schöner Angriff über außen, Nico Maucher ist zur Stelle und schiebt das Leder ins Tor - 0:1 (14.). Der FV Ravensburg kontrolliert nun die Partie, beim FCO fehlt oft der letzte Pass. Trotzdem plätschert das Spiel bis zur Pause vor sich hin.

Zweiter Schock in Minute 47

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts kommt Ostrach besser ins Spiel. Sammy Guglielmo hat die erste Chance, doch der Winkel ist zu spitz und der Ravensburger Keeper pariert (46.). Postwendend fällt das 0:2. Ein langer Abschlag vom Boden von Ravensburgs Torwart, Ostrach passt nicht auf und David Hoffmann jagt das Leder aus 20 Metern halblinks ins Tor (47.) - die kalte Dusche für Ostrach. Ravensburg verwaltet nun den Vorsprung, ist scheinbar näher am 3:0 als Ostrach am Anschluss. Die Gäste haben Pech mit einem Pfostenschuss von Abeselom (76.) und lassen sich dann die Butter vom Brot nehmen. Fabian Riegger jagt einen Freistoß aus 20 Metern in die Mauer, der Ball kommt zurück zu ihm, Riegger chippt das Leder an den Fünfmeterraum und der eingewechselte Eugen Michel jagt das Leder in den Winkel (81.). Acht Minuten später fährt Ostrach einen schönen Angriff über außen, Andreas Zimmermann spielt den Ball in die Mitte und Eugen Michel knallt das Leder aus elf Metern unter die Latte (89.).

Timo Reutter, Trainer des FCO: „Wir haben durch zwei dumme Fehler zwei blöde Tore gekriegt. Danach haben wir tolle Moral gezeigt und kämpferisch überzeugt. Damit bin ich zufrieden.“