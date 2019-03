Etwa 50 Schüler demonstrieren für den Klimaschutz

Im Rahmen der weltweiten Aktion Fridays for Future sind am vergangenen Freitag auch in Bad Saulgau Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, um für ein deutlich höheres Maß an Klimaschutz zu demonstrieren.

Sie versammelten sich vor dem Rathaus, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. „Dass wir uns da auch engagieren wollen, war eigentlich schnell klar“, erzählen zwei Teilnehmerinnen, die die Aktion federführend auf die Beine gestellt haben. Sie wollen namentlich aus Angst vor Konsequenzen nicht genannt werden. Schließlich bleiben sie in der Zeit bewusst dem Unterricht fern. Unter den Schulleitern in Bad Saulgau gibt es dazu allerdings unterschiedliche Einstellungen.

Armin Maszcyk, Schulleiter des Walter-Knoll-Schulverbunds, sieht in den Protestaktionen ein ideales Übungsfeld, um die Schüler an das demokratische System heranzuführen und sie auf dem Weg zu mündigen Bürgern zu begleiten. Der Schulleiter sieht mehrere Möglichkeiten, die Streikthemen aufzugreifen und didaktisch aufzubereiten. Hilfreich ist seiner Meinung nach der Bildungsplan, der auch Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet. „Unsere Lehrkräfte sind immer bemüht, aktuelle Themen aufzugreifen“, sagt er und hält die Proteste für angebracht. Für ihn ist klar: Sollten Schüler des Schulverbunds ihre politische Meinung in dieser Form mitteilen wollen, werde eine Projektgruppe gegründet, die dann auch unterstützt und begleitet wird, samt Vor- und Nachbereitung.

Elisabeth Croisier von der Helene Weber-Schule sieht die Aktionen eher kritisch und hält sich an die Vorgaben des Kultusministeriums, das für derlei Aktionen keine Unterrichtsbefreiung vorsieht. Verstöße müsse man mit „pädagogischen Mitteln“ begegnen. Das heißt, der Unterricht muss nachgeholt und mögliche Sonderaufgaben erledigt werden. Darüber hinaus sieht sie die Schulen in der Pflicht, die „gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels zum pädagogischen Thema zu machen“ und die Sorgen der Schülerschaft ernst zu nehmen. Sie stellt die Frage, was die Schülerinnen und Schüler „in ihrem persönlichen Umfeld gegen den Klimawandel unternehmen“. „Die Teilnahme an den Protesten ohne persönliches Engagement im täglichen Leben halte ich für bedenklich und bedarf einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik“, so Elisabeth Croisier.

Sorge um die Lebensgrundlage

Die Schüler versammeln sich beim Rathaus nicht, um sich ein paar schöne Stunden auf der Straße zu machen. Sie befürchten, dass sich, sollte sich in punkto Klimaschutz nicht deutlich schneller etwas bewegen, die Lebensgrundlagen nach und nach wegbrechen. „Nicht nur für uns selbst, sondern besonders auch für unsere Kinder“, fahren die beiden fort. Denen wollen sie einmal guten Gewissens einen Planeten überlassen, auf dem es für alle ausreichend zu essen und zu trinken gibt. Und sie wollen einen Planeten, auf dem langfristig Frieden herrscht. „Wir brauchen nicht in die Schule zu gehen, wenn wir keine Zukunft haben“, sagen sie. Sie fordern genauso wie all die anderen, die am Freitag mitgemacht haben, von den Politikern eine deutlich konsequentere Vorgehensweise in der Umweltpolitik. „Uns geht es gut, wir haben zu essen und zu trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben alles, was wir brauchen“, fahren die Mädchen fort. Was sie wütend macht, ist, wenn sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden. „Wir sind keine Kinder, die keine Ahnung haben“. Sie wollen gehört werden.

Politik soll handeln

Den Slogan „Wir haben keinen zweiten Planeten“ haben sie nicht einfach so auf eines ihrer Plakate gepinselt. Sondern sie haben sich damit auseinandergesetzt und fordern von der Politik ganz konkret Maßnahmen, die greifen. Mut macht ihnen auch die Unterstützung von namhaften Wissenschaftlern (Scientists for future). Selbst der Präsident des Weltgesundheitsgipfels, Detlev Ganten, hat unterschrieben. Oder der bekannte Arzt Eckart von Hirschhausen. Der teilt die Ängste uneingeschränkt. „Nach internationalem wissenschaftlichem Konsens drohen Wasser- und Nahrungsmangel...(..)..und neue Infektionskrankheiten“, so der Autor und Moderator zahlreicher TV-Sendungen.

Ob es eine zweite Aktion in Bad Saulgau geben wird, ist noch nicht klar. Das hänge davon ab, ob sich ausreichend Schülerinnen und Schüler bereiterklären mitzumachen.