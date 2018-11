Essen qualmt, Rauchmelder schlägt an

Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders ist die Freiwillige Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in die Friedrichstraße in Bad Saulgau ausgerückt. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses gab der Rauchmelder Alarm. Daraufhin wurden die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf. In der Wohnung waren Rauchschwaden sichtbar, ursächlich hierfür war ein angebranntes Essen auf dem Herd. Der Wohnungsinhaber schlief im Bett und musste von den Feuerwehrleuten geweckt werden.