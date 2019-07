„Es reichte nicht, sich als ,wichtig’ darzustellen“

Am 25. Juli 1869 hatte Saulgau allen Grund zum Feiern. Die Bahnstrecke von Waldsee nach Aulendorf wurde eröffnet. Ein Ereignis, das bis heute die wirtschaftliche Entwicklung Saulgaus nachhaltig beeinflusst. Die Heimatforscherin Christa Störk aus Bad Saulgau hat die Hintergründe des Bahnbaus in akribischen Recherchen zusammengetragen. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte die Gelegenheit, ihr Fragen zu stellen. Sie erklärt, dass dieses Geschenk der Geschichte kein Selbstläufer war, sondern dass sich die Stadt mit Hilfe eines Eisenbahncomités für eine Bahn durch Saulgau stark machte.

Können Sie Saulgau aus ökonomischer Sicht beschreiben, vor dem direkten Bahnanschluss?

Das Gewerbesteueraufkommen in Saulgau betrug 1858/59 1158 Gulden, zehn Jahre später 1200 Gulden, als keine vier Prozent mehr. Das bedeutendste Gewerbe war die Bierbrauerei. Industriebetriebe gab es noch keine. Was sich als „Unternehmen“ beziehungsweise „Fabrik“ definierte, war aber weder von der Technik noch von der Beschäftigtenzahl her ein Industriebetrieb.1861 wurden auf der Schranne Saulgau landwirtschaftliche Produkte im Wert von 417 051 Gulden umgesetzt. Bereits seit 1839 bestand ein Landwirtschaftlicher Verein, aber erst 1862 wurde ein Gewerbeverein gegründet. Erwähnenswert ist, dass Saulgau schon ab 1830 eine Privatbank hatte (Pischl); die Oberamtssparkasse wurde 1855 gegründet. Die von handwerklichen Betrieben und Landwirtschaft geprägte Stadt erhoffte sich natürlich einen spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung durch einen Bahnanschluss.

Es gab eine Konkurrenz unter den Gemeinden. Viele wollten Zugang zu dem neuen Verkehrsmittel. Welche Städte und Gemeinden waren damals im Spiel?

In dieser Periode hatte die überwiegende Mehrheit der Gemeinden den Wunsch nach einem direkten Bahnanschluss oder zumindest nach einem schnell erreichbaren Bahnhof. Ich beschränke mich jetzt auf drei Streckenwünsche: Erstens: Allgäugemeinden und Waldsee: Sie wollten die heutige Linie bis Aulendorf; von dort aus konnten sie sich die Fortsetzung nach Herbertingen bis Balingen und zunächst auch von Aulendorf über Altshausen ins preußische Ostrach und badische Pfullendorf vorstellen. Zweitens: Die badischen Gemeinden zusammen mit Ostrach: Sie forderten einen Anschluss über Altshausen nach Aulendorf an die Südbahn (Ulm – Friedrichshafen). Drittens: Gemeinden des Donautals: Sie wollten die heutige Donautalbahn durchsetzen.

Saulgau war zu jener Zeit nicht gerade das, was man ein wirtschaftliches Zentrum nennt. Was war aus lokalpolitischer Sicht entscheidend dafür, dass Saulgau zu einem Anschluss kam?

Saulgau verstand sich damals schon als wirtschaftliches Zentrum, zumindest als Zentrum eines ganzen Oberamtes. Man ging wohl lange davon aus, dass man als Verwaltungssitz in der nächsten Bahnbauperiode automatisch mit einem direkten Bahnanschluss bedacht würde. Aber 1860 musste man erschreckt feststellen, dass sich „Mengen und Scheer für die Betreibung eines Eisenbahnbaus von UIm durch das Donautal nach Schaffhausen“ einsetzten, während Altshausen sich mit Ostrach und Pfullendorf verbündete. Das zerriss den Bezirk und isolierte Saulgau. In dieser Situation ergriff der Weinhändler Ettmayer aus Tissen die Initiative. Seine „Notizen in Eisenbahnsache“ zeigen sehr viel Weitsicht. In seinem Wunschcomité gruppierte er Persönlichkeiten um sich wie den Verwalter der Zuckerfabrik Altshausen, den gräflichen Domänenrat von Aulendorf (Königsegg-Aulendorf) und Fabrikant Springer aus Isny. Die lokalpolitisch intelligenteste Entscheidung war also, möglichst schnell viele starke Partner zu finden. Im Kampf um einen Bahnanschluss reichte es eben nicht, sich selber als „wichtig“ darzustellen; man musste sich immer auch als Punkt einer ganz besonders bedeutenden Verbindungslinie definieren, und die sollte politisch, militärstrategisch und volkswirtschaftlich wichtig sein. Saulgau kämpfte im Verbund vieler Städte und Gemeinden von Isny bis Balingen.

Welche Persönlichkeiten waren dafür entscheidend, dass Saulgau einen Bahnanschluss bekam?

Persönlichkeiten aus Saulgau, so wie Ettmayer (Tissen), Stadtschultheiß Neidlein oder die Mitglieder des Eisenbahncomités (neben Neidlein zunächst Pischl, Bundschuh, Haßler), waren wichtig, konnten aber nur im Zusammenwirken mit Persönlichkeiten, Gremien und Comités anderer Gemeinden etwas bewirken. Die Comités versammelten sich vorwiegend im Allgäu, z. B. in Leutkirch oder auf Schloss Zeil. Wichtig waren sicherlich auch die entsprechenden Vertreter in beiden Landtagskammern, die Standesherren unserer Region und der Abgeordnete Walter, den Saulgau für die Vertretung des Bezirks - „besonders hervorragend im Kampf um den Eisenbahnbau“ – mit der Ehrenbürgerwürde ehrte.

Welches Stück der Bahnlinie genau wurde am 25. Juli 1869 eröffnet?

Am 25. Juli konnte man sowohl in Saulgau als auch in Waldsee den Bahnanschluss feiern, also das Teilstück von Waldsee nach Saulgau war fertiggestellt.

Letztendlich steht der Bahnhof heute an der Karlstraße. Wie fiel die Entscheidung für diesen Standort und waren andere Standorte im Gespräch?

Die Entscheidung für den jetzigen Standort fiel von oben und wurde mit Terrain- und Kostengründen erklärt. Gewünscht hatte man sich natürlich einen zentraler gelegenen Bahnhof. Man ging davon aus, dass die von Altshausen kommende Bahn auf der östlichen Seite der Stadt verlaufen würde und nicht auf der westlichen. Dass die Argumente für den jetzigen Standort so schnell akzeptiert wurden, hat wohl auch damit zu tun, dass man lange befürchten musste, dass „der Bahnhof 1/2 auch ¾ oder 1 Stunde von der Stadt entfernt zu stehen käme“. Warum das? Hätten sich die Buchauer gegen die Altshauser durchgesetzt, so hätte die Allgäubahn bei Schussenried die Südbahn gekreuzt und nicht bei Aulendorf. Da aber Schussenried nördlicher als Saulgau liegt, wäre unser Bahnhof wohl näher zu Moosheim / Tissen gebaut worden als zu Saulgau.

Welche Arbeiter haben diese Strecke gebaut, woher kamen sie?

Ganz besonders sind den Einheimischen die „Italiener“ aufgefallen. Darunter haben wir Menschen mit italienischem Namen zu verstehen. Sie haben aber nur etwa 10 % ausgemacht haben. Ein Drittel der Arbeiter besaß einen Pass des Kaiserreichs Österreich-Ungarn, das damals weit in das heutige Norditalien hineinreichte. Die Zahl der Eisenbahnbauarbeiter aus Oberschwaben war mit ca. 12% relativ gering. Die Arbeit an der Bahnstrecke galt als ausgesprochen hart, und die Arbeitszeiten waren länger als in Industrie und Landwirtschaft.

Wie lief die Eröffnung und die Tage und Wochen danach damals ab?

Am Sonntag den 25. Juli 1869 wurde die Strecke Saulgau – Waldsee mit einem gebührenden Fest, das den Kostenrahmen „bedeutend“ überschritt, feierlich eröffnet. Die Stadt war beflaggt und bunt geschmückt. Mit Gesang und Musik - unter Beteiligung der Geistlichkeit und sämtlicher Vereine - bewegte sich der Festzug zum Bahnhof, um die Ankunft des Festbahnzuges mit Böllersalven zu empfangen und die hohen Gäste ins Rathaus zu begleiten. Einem Festmahl in der Post schloss sich gesellige Unterhaltung in allen Wirtschaften an, bis schließlich die Festgäste am beleuchteten Bahnhof (bengalisches Feuer) wieder verabschiedet wurden. Mit einem Extrazug nach Waldsee konnte man dann dort weiterfeiern. Einen zweiten Höhepunkt erlebte Saulgau am 13. August desselben Jahres mit dem Besuch des Königs und der Königin. König Karl hatte eröffnet, dass er die neue Eisenbahnlinie Saulgau – Waldsee befahren und bei diesem Anlass auch Saulgau besuchen wolle, und er hatte dem Saulgauer Gesuch entsprochen, die neue Parallelstraße am Bahnhof Karlstraße nennen zu dürfen.

Können Sie nachvollziehen, warum ein solches Ereignis wie 150 Jahre Bahn in der Region auf so kleiner Flamme gefeiert wird?

Die Diskussion „Stilllegung der Strecke Aulendorf – Herbertingen“ liegt zu lange zurück. Vielleicht nehmen wir den Bahnanschluss als zu selbstverständlich hin. Vielleicht hat auch die Bahnanbindung für viele von uns keine große Bedeutung mehr, weil wir hier im ländlichen Bereich ein Auto haben und in bestimmten Situationen auch haben müssen, es also nicht grundsätzlich ersetzen können. Und noch eine ganz banale Erklärung: Die Feier, wie immer sie auch aussieht, muss jemand machen! Bad Saulgau feiert bereits mit viel Engagement ein anderes Jubiläum.