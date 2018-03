Es ist längst nicht mehr alles gut mit der Schöpfung

Immer am ersten Freitag im März wird rund um den Globus der Weltgebetstag gefeiert. In diesem Jahr stand die Lebenssituation von Frauen in Surinam im Mittelpunkt. Doch beim Gottesdienst in der Antoniuskirche am Freitagabend wurde auch deutlich: Es geht bei diesem weltumspannenden Projekt um weit mehr.

Eingebettet in Gebet und Musik wurden die rund 70 Besucher an diesem Abend dazu eingeladen, auf vielfältige Weise in das Leben der Surinamerinnen einzutauchen. Eine Gruppe christlicher Frauen aus diesem kleinen südamerikanischen Land zeigte sich für die Auswahl von Texten, Gebeten und Liedern verantwortlich, die danach in Gottesdiensten um die Welt gehen. Grundanliegen der dahinter stehenden ökumenischen Basisbewegung ist es, im jährlichen Rhythmus auf die Anliegen von Frauen in einem jeweils anderen Land aufmerksam zu machen, gemeinsam zu beten, mit der Kollekte Frauenprojekte zu unterstützen und auch zu handeln.

In diesem Jahr lag der Fokus klar auf der Bewahrung der Schöpfung – nicht nur in Surinam. In den Texten findet sich aber auch Dank dafür, dass in diesem Land „alle ihren Glauben leben und verschiedene Religionen Seite an Seite Gott verehren können“. Moschee und Synagoge stünden problemlos „direkt nebeneinander“. Surinam, ehemals niederländische Kolonie, besteht zu 94 Prozent aus tropischem Regenwald und hat noch viele andere Schätze vorzuweisen. Etwa Gold, Bauxit, Andiroba-Bäume, riesige Wasservorräte, eine vielfach unberührte Natur.

Vergiftetes Wasser in Surinam

Doch die Frauen machen sich große Sorgen. Weil durch den Abbau von Gold und Bauxit ihr Wasser vergiftet wird. Oder weil ihre Wälder abgeholzt werden, wodurch Menschen und Tiere „entwurzelt“ und heimatlos werden. „Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und er sah: Es war alles sehr gut“, heißt es in der vorgetragenen Schöpfungserzählung aus dem Buch Genesis.

Dass längst nicht mehr alles gut ist, wurde in den Wortbeiträgen an diesem Abend mehr als deutlich. Und die ließen keinen Zweifel daran, dass es höchste Zeit ist, aufzustehen und etwas zu tun. Die Surinamerinnen thematisierten zerstörerisches Wirtschaftswachstum um jeden Preis oder das vorherrschende Konsumdenken genauso wie das hohe Müllaufkommen und die Nachlässigkeit, sich nicht genug um Gottes Schöpfung zu kümmern.

„Wir haben vergessen, dass wir die Erde nur geliehen haben. Mancherorts haben wir die Natur bereits unwiederbringlich zerstört“, heißt es in den Fürbitten. Mit klaren Worten wird eingefordert, gemeinsam Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Die evangelische Pfarrerin Christine Bräuchle dankte nicht nur dem Organisationsteam, sondern auch den Franziskanerinnen vom Kloster Sießen für ihre musikalische Begleitung. Jeder zehnte Gast bekam ein Päckchen Bohnen in die Hand gedrückt. Verbunden mit dem Auftrag, diese nicht alleine zu essen, sondern Mitmenschen für das gemeinsame Mahl an den heimischen Tisch einzuladen. So wie es die Frauen in Surinam seit jeher tun.

Licht der Hoffnung für syrische Mädchen

Veronika Eberhart-Multer informierte zum Abschluss des Gottesdienstes in der Antoniuskirche über die Stifte-Sammelaktion des deutschen Weltgebetstags-Kommitees. Seit Kriegsbeginn in Syrien sind mehr als eine Million Menschen in das Nachbarland Libanon geflohen. Rund eine halbe Million Kinder gehen seit Jahren nicht mehr zur Schule. Viele sind schwer traumatisiert. Mit der Sammelaktion gibt es für rund 200 Mädchen wieder Hoffnung. Ihnen wird durch die Sammelaktion der Schulbesuch ermöglicht und sozialpädagogische und therapeutische Begleitung angeboten. „Wenn nicht eine chancenlose junge Generation heranwachsen soll, die außer Krieg, Gewalt, Entwurzelung und Armut keine Kindheitserinnerungen hat, müssen alle ihren Beitrag leisten“, so die Frauen des Komitees.

Gesammelt werden Kugelschreiber, Stabilos, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Füllfederhalter, Patronen, Korrekturmittel wie Tippex-Fläschchen und Metallstifte. Die Stifte werden dem Recycling zugeführt. Mit dem Erlös wird das Beschulungs- und Begleitangebot finanziert. Die Aktion läuft noch bis Jahresende. In Bad Saulgau gibt es mehrere Sammelstellen: der Weltladen Asante, die Tourist-Information im Stadtforum, die Stadtbibliothek, die Antoniuskirche und die Christuskirche. Schüler können die Stifte an den Schulen abgeben. Das Team des Bad Saulgauer Weltgebetstages übernimmt die Organisation. Weitere Informationen gibt es bei Veronika Multer, E-Mail: veronika.e-m@outlook.de.