„Es hat Spaß gemacht, für unsere Vereine da zu sein“

Nach 36 Jahren im Vorstand des Fußballbezirks Donau, davon 24 Jahre als Vorsitzender und zwölf Jahre als stellvertretender Vorsitzender, steht Jürgen Amendinger, 74, am heutigen Freitag beim Bezirkstag des Fußballbezirks Donau (19.30 Uhr, DGH Fulgenstadt) nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Außerdem ist Amendinger seit 43 Jahren als Staffelleiter im Bezirk tätig. Zweifellos wird Jürgen Amendinger nicht nur im Bezirk Donau eine große Lücke hinterlassen, denn auch in der Zentrale in Stuttgart, beim Verband, zählte das Wort des pensionierten Schuldirektors. So war Amendinger Mitglied in einem Gremium, das sich in den vergangenen Jahren mit der Spielklassenstrukturreform beschäftigte. Anlässlich Amendingers Abschied aus dem Vorstand unterhielt sich Marc Dittmann mit dem scheidenden Funktionär über seinen Werdegang, seine Sicht auf den Fußball, auch bezüglich der Zukunft, und über Amendingers Pläne nach seinem Abschied aus dem Vorstand.

Was war der schönste Moment Ihrer Amtszeit(en)?

Schön ist für mich, wahrnehmen zu können, dass die ehemals angefeindete Relegation aus unserem Wettbewerb nicht mehr wegzudenken ist, Strahlkraft hat. Schön ist auch, erleben zu dürfen, dass sich die Reduzierung der Kreisliga A auf zwei Staffeln bewährt hat. Besonders schön ist, dass ehemalige Gegner auf mich zugegangen sind, meine Aktionen im Nachhinein überaus positiv bewertet haben, sich äußerten: „Machen Sie weiter so!“

Den schönsten Moment durfte ich alljährlich bei unserer zentralen Ehrenamtsveranstaltung im Michel-Buck-Saal der Sparkasse Ulm/Ehingen erleben. Ehrenamtliche Aktivitäten verdienter Vereine, verdienter Vereinsmitarbeiter im Beisein von werten Ehrengästen darzustellen, deren Aktivitäten zu würdigen, dafür aufrichtig danke zu sagen, erleben zu dürfen, wie erfreut, stolz und anerkennend unsere Vereine und Ehrenamtlichen die Veranstaltung jeweils verließen: Das hat mich jeweils zutiefst nachhaltig beeindruckt.

Was war Ihr schwierigster Moment?

Schwierigste Momente erleben wir immer dann, wenn es gilt, Mehrheiten für einen Veränderungsprozess, für die Umsetzung von besonderen Projekten zu finden. In dieser Situation hat man Gegenspieler, die einen das Leben schwer machen können. Dies war der Fall bei der Umsetzung der Relegation und noch mehr bei der Reduzierung der Kreisliga A von drei auf zwei Staffeln. Hier erlebte ich meinen Tiefpunkt. Nach einem längeren intensiven Informations- und Meinungsbildungsprozess und deutlicher Zustimmung durch die Vereine galt es auf einem Staffeltag der Kreisliga A 1 (Region Ehingen, d. Red.) finale Fakten zu schaffen. Ich war ganztags bei einer Tagung in Stuttgart, fuhr guten Mutes direkt zum Tagungsort, bereitete meine Präsentation vor. Aus heiterem Himmel musste ich - ohne Vorankündigung - massiven Widerstand erleben. Zutiefst getroffen hat mich die Tatsache, dass einer meiner Mitarbeiter zwar davon wusste, mich aber ins offene Messer laufen ließ! Schwer zu ertragen war für mich und vor allem für meine Familie die mediale Aufarbeitung. Immer wieder die Headline lesen zu müssen „Niederlage für Amendinger!“ ist nicht so leicht zu ertragen, stimmt nachdenklich!

Welche Bilanz ziehen Sie mit dem Blick auf Ihre Zeit als Bezirksvorsitzender?

Bestätigt sieht man sich, wenn man hin und wieder von außerhalb unseres Bezirks vom „Vorzeigebezirk Donau“ hören und lesen darf. Mir ist bewusst, dass wir uns mit unserem Leistungs- und Erscheinungsbild nicht zu verstecken brauchen. Wir haben uns den Herausforderungen gestellt. In Vielem durften wir Pionier sein. Manche unserer Initiativen war Vorbild für Verbandsentscheidungen. Ich durfte über all die Jahre hinweg mich auf einen starken, kompetenten, zuverlässigen, loyalen Mitarbeiterstab verlassen. Vertrauensvolles Teamwork war die Grundlage für unsere Aktivitäten. Mir hat es Spaß gemacht, für unsere Vereine da zu sein, ihnen beratend und motivierend zur Seite zu stehen, mit ihnen über Fußball zu plaudern. Ich denke, dass wir fruchtbare Kooperationsformen gelebt haben.

Wo steht der Fußball im Bezirk Donau in den nächsten Jahren? Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken...

Ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Mit unserem aktuellen Spielsystem leben wir aktuell gut. Abzusehen ist allerdings, dass immer mehr Vereine ihren Spielbetrieb mangels Spielern einstellen müssen, dass Vereine die Kooperation in einer Spielgemeinschaft suchen müssen. Die Anzahl unserer Mannschaften wird geringer, mit der Konsequenz, dass unsere Kreisliga B mit augenblicklich vier Staffeln bereits in naher Zukunft auf drei Staffeln reduziert werden muss.

Wir alle nehmen wahr, dass sich unsere Welt - Gesellschaft, Beruf, Arbeitswelt und Freizeitverhalten. In immer kürzeren Abständen verändert. Diese Veränderungen wirken auch in unser Fußballgeschehen hinein, fordern Veränderungen heraus.

Sorgen bereitet mir, dass wir auf der Altersstufe der Bambini und der F-Junioren tolle Zuwachsraten schreiben, die Vereine eigenständig Mannschaften bilden können, dass wir viele Jugendliche schon im C-Junioren-Bereich aber wieder verlieren.

Mit Sorge erfüllt mich auch die gravierende Negativentwicklung bei den Mädchen. Derzeit haben wir in den A-Juniorinnen 81 Prozent, bei den B-Juniorinnen 27 Prozent, bei den C-Juniorinnen 56 Prozent und beiden D-Juniorinnen - auf der Eingangsstufe - 88 Prozent weniger Spielerinnen als noch vor drei Jahren. Vor allem die Entwicklung bei den D-Juniorinnen macht mir Sorge.

Wie erklären Sie sich das? Was lässt Sie optimistisch in die Zukunft schauen?

Viele Mädchen haben den Weg zu uns gefunden, weil sie gedacht haben: Der Fußball erfüllt mich und müssen nun feststellen, dass das vielleicht doch nicht so ist. Zum anderen haben natürlich viele Vereine das Problem, genügend qualifizierte Übungsleiter zu finden.

Was stimmt Sie optimistisch für den Fußball?

Unser attraktives Spiel, unsere spannenden Wettbewerbe, die sportlichen Erfolge, die tollen Gemeinschaftserlebnisse, das Miteinander im Verein, die vielfältigen Kontakte, die wunderbaren Gesprächsanlässe wollen alle Freunde unseres Spiels nicht missen, bestärken sie, für ihre Mitmenschen, insbesondere für unser Kinder und Jugendliche ehrenamtlich da zu sein.

Bekennen muss ich allerdings, dass die Herausforderungen sich immer vielfältiger, komplexer, belastender darstellen, dass die Last der Verantwortung immer größer wird, dass das Anspruchsverhalten generell anders dimensioniert ist.

Mit großer Sorge erfüllt mich auch die Entwicklung unserer Schiedsrichterzahlen: Wir bilden aus, coachen, verlieren aber ebenso viele im selben Jahr. Bemerkenswert ist, dass es uns nicht gelingt, alle unsere Neulinge uns über das erste Jahr hinaus zu erhalten. Die Lehre daraus muss sein, unsere Neulinge länger kompetent zu begleiten. Dies kann und darf aber nicht nur Aufgabe der Schiedsrichter sein. Auch unsere Vereine stehen hier in der Verantwortung um ihren Schiedsrichter.

Wie kann es gelingen, dass sich Vereine aus dem Bezirk auch mal höherklassig etablieren können?

Dies wird immer schwieriger, weil der zu leistende Aufwand mit jedem Aufstieg immer größer wird! Die finanzielle Belastung - Vertragsspieler, Trainer/Co-Trainer, Aufwandsentschädigungen, weite Fahrten -, die enormen organisatorischen Aufgaben - Spiel- und Trainings-Betrieb, Fahrten - sind besondere Herausforderungen. Ohne einen Sponsoren-Pool, der gepflegt werden muss, ohne starke Führungspersönlichkeiten, ohne eine besondere Infrastruktur, ohne den Rückhalt und die Unterstützung des gesamten Vereins ist das nicht zu schaffen.

Wie erinnern Sie Ihre eigenen Anfänge im Fußball, als Funktionär?

Als Jugendlicher habe bei der TG Biberach und auch ein Jahr - während meiner Zeit am Aufbaugymnasium Saulgau - beim FV Fulgenstadt Fußball gespielt. 1974 durfte ich meinen Verein SSV Ehingen-Süd ins Leben rufen! 30 Jahre stand ich als Vorsitzender in besonderer Verantwortung. Über Jahre hinweg trainierte ich drei SSV-Jugendmannschaften gleichzeitig sowie die aktive Mannschaft, der ich auch als Spieler angehörte. In diesen 30 Jahren haben wir uns nach und nach ein tolles Sportzentrum mit zwei Rasenspielfeldern einem Sportheim, drei Tennisplätzen, einem Beach-Volleyball-Feld und Parkplätzen geschaffen. Und dies mit einem enormen Aufwand an Eigenleistung.

Schicksalhaft war der erste Staffeltag der Kreisligen A und B, damals Kreisliga B und C im Bereich Ehingen, im Jahr 1975 im Sportheim der TSG Rottenacker, an dem ich als Vertreter meines Vereins teilnahm. Völlig überraschend, ohne Andeutung oder Vorgespräche, übertrugen mir die Vereine dieser Staffeln die Funktion ihres Staffelleiters, eine Funktion, welche mich bis zum heutigen Tage nicht mehr los ließ.

Seit 43 Jahren bin ich nun im Bezirk Donau als Staffelleiter auf den verschiedensten Ebenen, davon 38 Jahre für die Bezirksliga Donau, aktiv. Zeitweise habe ich bis zu zehn Staffeln gleichzeitig geleitet. Seit 36 Jahren arbeite ich im Bezirksvorstand mit, zunächst zwölf Jahre als stellvertretender Vorsitzender, seit 24 Jahren als Bezirks-Vorsitzender.

Sehen Sie Ihr Feld als bestellt an? Einen neuen designierten Spielleiter gibt es ja mit Hubert Wetzel schon ...

Ich denke, dass unser Feld gut bestellt ist. Der Bezirksvorstand ist systematisch verjüngt worden. Wir konnten qualifizierte Mitarbeiter mit starken Kompetenzen, wirkliche Teamplayer, gewinnen.

Horst Braun als mein designierter Nachfolger hat sich über sein vielfältiges Aktivitätsfeld, mit seinen immensen Erfahrungen im Jugendbereich, seinen Kommunikationsfähigkeiten, seiner Sozialkompetenz mehr als qualifiziert. Ich denke, wir dürfen berechtigt großes Vertrauen in dieses Team setzen. Mit Hubert Wetzel haben wir wirklich einen erfahrenen Mitarbeiter mit vielen starken Kompetenzen gewinnen dürfen. Ich gehe davon aus, dass er unmittelbar nach mir die Staffelleitung der Bezirksliga übernehmen wird.

Das heißt: Sie bleiben noch Staffelleiter der Bezirksliga über das Saisonende hinaus?

Vorerst habe ich noch vor, der Bezirksliga Donau als Staffelleiter erhalten zu bleiben, sofern die Vereine dies wünschen, meine körperliche und mentale Verfassung dies zulässt. Die umliegenden Bezirksliga-Vereine werden mich dann immer mal wieder an ihren Spielfeldern sehen. Ich entscheide von Jahr zu Jahr, ob ich mich gesundheitlich noch in der Lage fühle und ob noch einmal antrete. Hubert Wetzel ist gut vorbereitet und kann dann jederzeit übernehmen. Ich werde nur noch für die Bezirksliga aktiv sein und mir auf allen anderen Ebenen des Fußballs absolute Zurückhaltung auferlegen.

Was machen Sie mit Ihrer neu gewonnenen Zeit?

Ich bin jetzt seit zehn Jahren Pensionär, konnte dies bisher aber nicht in vollen Zügen genießen. Ich möchte nun mehr Zeit mit meiner Gattin Trudl und vor allem mit meinem Enkel David verbringen. Viel Zeit werden wir beide unserer Vollblutaraberin Dashidah ox, inzwischen dreijährig, widmen, die seit zwei Jahren in unserm Besitz ist und sich toll entwickelt hat! Sie wird in die Zucht gehen und uns hoffentlich großartige Fohlen bescheren!

Außer in der Bezirksliga. Wie und wo werden Sie den Fußball im Bezirk noch verfolgen?

Ich hoffe, dass mein Verein SSV Ehingen-Süd mir noch lange Verbandsliga-Heimspiele anbieten kann.

Gibt es in der Bundesliga eigentlich einen Lieblingsverein?

Ja, den FC Bayern München.

Jürgen Amendinger ist 74 Jahre alt und war seit 24 Jahren Vorsitzender des Fußballbezirks Donau. Insgesamt sitzt er seit 36 Jahren im Bezirksvorstand, und war in dieser Zeit neben seinem Amt als Bezirksvorsitzender und stellvertretender Bezirksvorsitzender auch als Vorstandsmitglied für das Ehrenamt und als Integrationsbeauftragter tätig. Seit 43 Jahren ist er als Staffelleiter in verschiedenen Ligen aktiv, unter anderem seit 38 Jahren als Leiter der Bezirksliga. Jürgen Amendinger war bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2008 Schulleiter der Werkrealschule in Kirchbierlingen. Amendinger gehörte am 29. Januar 1974 zum Gründungsgremium des SSV Ehingen-Süd, dem er 30 Jahre als Vorsitzender diente. Jürgen Amendinger wohnt mit seiner Ehefrau Trudl in Kirchbierlingen, widmet sich gerne seinem Enkel David und verbringt Zeit mit der Pflege seines Pferdes, Dashidah ox, einer Volblutaraberin. (mac)