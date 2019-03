„Es hat sich richtig gut angefühlt“

Der Festakt 1200 Jahre Bad Saulgau ist vorüber, hat bei den Besuchern aber ordentlich Eindruck hinterlassen. Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau fasst die Ereignisse am Samstagabend in der voll besetzten Stadthalle nochmal zusammen.

Das Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau sammelt im Jubiläumsjahr 1200 Forschungsfragen von Bürgern. Bürgermeisterin Doris Schröter hatte ihre Frage schon beim Neujahrsempfang formuliert. Es war die Frage einer Amtsträgerin in Zeitnot. Sie wollte wissen, wie sie beim Mittagessen mit dem Löffel in einer zu heiß servierten Suppe rühren muss, damit die möglichst ohne großen Zeitverlust abkühlt. Am Samstag folgte die Frage des Politikers der sich nicht nur in Zeit-, sondern auch noch in Kompromissnot befindet. „Zähneknirschend“ habe er in letzter Zeit in Berlin manchem politischen Kompromissen zustimmen müssen, sagte Kretschmann. „Das ist immer so, wenn die in Berlin Geld ins Schaufenster stellen, um Kompetenzen abzusaugen.“ Dass es dabei um seinen Widerstand gegen den Digitalpakt für Schulen ging, bei dem sich der Regierungschef gegen die Beschneidung von Kompetenzen der Länder durch den Bund gewehrt hatte, brauchte er gar nicht mehr zu erwähnen. Dass er sich dabei allmählich Sorgen um seine Zähne macht, wurde in der Forschungsfrage deutlich: „Wie lange muss ich mit den Zähnen knirschen, bis ich keine Zähne mehr im Mund habe?“, lautete die Frage. Wir warten gespannt auf das Ergebnis. Wie viele Legislaturperioden werden Kretschmanns Zähne das noch aushalten?

Evelin König war es in ihrer Moderation anzumerken, dass sie gerne nach Bad Saulgau gekommen war. „Bad Saulgau ist meine Heimat“, sagte König, der jedes Mal das Herz aufgehe, wenn sie Richtung Bad Saulgau fahre – wo die Firma Reisch immer größer werde und die Firma Knoll in die Höhe wachse. Schwer beeindruckt habe sie auch der Naturthemenpark. Und König konnte in ihrer Heimatstadt den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im schwäbischen Dialekt anmoderieren. Um aber sicher zu sein, dass ihre schwäbische Anmoderation auch verstanden wird, machte sie spontan eine Umfrage unter den Besuchern, die aber mehrheitlich mit dem Dialekt aufgewachsen sind.

Ohne ein Geschenk wurde Winfried Kretschmann nicht entlassen. Die Verwaltung hatte sich lange überlegt, was sie dem Ministerpräsidenten als Dank für sein Kommen und seine Festrede überreichen sollte. Die Wahl fiel auf eine Hummelfigur der Künstlerin und Klosterfrau Schwester Maria Innocentia Hummel. Es war aber nicht irgendeine Hummelfigur, denn für Kretschmann wurde bewusst der „Spitzbub“ ausgesucht. „Spitzbub“ deshalb, weil er durch Klugheit, Witz und Charme, aber auch durch eine Portion Unverfrorenheit besticht. „Alles Eigenschaften, die durchaus sinnvoll sind, wenn man – gerade in der Politik – seine Ziele erreichen will“, sagte Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter. Der „Spitzbub“ sei außerdem gewiss niemand, der immer das macht, was alle von ihm erwarten würden, sondern eher für Überraschungen und unkonventionelle Problemlösungen gut sei.

Das Werk ist vollendet. Knapp vier Monate lang war die Fotografin Tamara Platytsch im Auftrag der „Schwäbischen Zeitung“ unterwegs, um 1200 Bad Saulgauer Gesichter zu fotografieren. Das Ziel wurde erreicht, die Aktion der SZ ins Programm am Samstagabend eingebettet. Beim anschließenden Stehempfang wurde die Leinwand mit den 1200 Gesichtern enthüllt. Minutenlang standen die Besucher vor der Leinwand, um sich die Gesichter anzuschauen. Platytsch besuchte Schulen, Kindergärten, das Rathaus und größere Veranstaltungen, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu fotografieren. Die Präsentation der 1200 Gesichter beim Festakt war nur der Anfang. Die Aktion wird fortgesetzt, indem die 3,40 mal 1,70 Meter großen Banner an Ortseingängen, aber am liebsten auch in der Innenstadt aufgehängt werden. Dazu benötigt die SZ Ihre Hilfe: Wer ein Grundstück hat, auf dem ein Bauzaun aufgestellt werden kann, um dort die Banner zu befestigen, soll sich bei SZ-Marketingmitarbeiterin Kathaarina Oehler melden unter k.oehler@schwaebische.de.

Das Bühnenprogramm am Samstagabend verdiente sich die Note sehr gut – und zwar jeder einzelne Programmpunkt. Die Junge Philharmonie Oberschwaben war ein Auftakt nach Maß, beim Bühnenspiel Szenen aus der Stadtgeschichte mobilisierte Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses, den berittenen Fanfarenzug und rund 150 Bad Saulgauer , die in Kostümen aus dem Fundes des Bächtlefests die Geschichte von der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 819 bis zur heutigen Zeit nachspielten. Und auch dem Chor des Störck-Gymnasiums wurde zu Recht reichlich Beifall für das Beatles-Medley gespendet. Chorleiter Volker Braig setzte sich extra eine Perücke der „Pilzköpfe“ auf. Michael Fuchs beendete das Programm mit einer LED-Show, die es in sich hatte.

Bei den Szenen zum Stadtjubiläum war den Bad Saulgauern wohl vieles bekannt. Überrascht aufgeschaut haben die meisten dann aber, als Doris Gaißmaier als Fanny Fritz ihren Auftritt hatte. Sie wurde 1919 in den Gemeinderat gewählt. Die Szene war auf Anregung von Doris Gaißmaier selbst und mit der Unterstützung von Kulturamtsleiter Andreas Ruess in die Szenenfolge aufgenommen worden. Es zeigte sich, dass sich unser Blick auf die Geschichte immer wieder verändert. Der Dank gilt starken Frauen von heute, dass sie nach und nach starke Frauen aus der Geschichte ins richtige Licht rücken.

Verfolgt wurde der Festakt von etlichen Prominenten aus der Region, die der Einladung der Verwaltung gefolgt waren. Unter den Ehrengästen waren unter anderem der frühere Bürgermeister Günter Strigl, der Ehrenbürger der Stadt, Georg Reisch, die aktuelle Landrätin Stefanie Bürkle, ihre Vorgänger Winfried Steuer und Dirk Gaerte, Weihbischof Thomas Maria Renz, der Präsident des Heilbäderverbandes, Fritz Link, die Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und Andrea Bogner-Unden sowie der parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß. „Dieser Rahmen war einem Festakt wirklich würdig. Es war ein beeindruckendes Programm“, sagte Bareiß.

Die Schlange vor dem Haupteingang der Stadthalle war zeitweise beträchtlich. Das hätte den einen oder anderen schon abschrecken können. Edwin und Eva Brillisauer kamen fünf Minuten nach 17 Uhr, also fast eine Stunde vor Programmbeginn an die Stadthalle. „Die Leute standen schon bis zu den Häusern der Schießstatt“, sagt Eva Brillisauer. Sie wollte eigentlich schon umdrehen, weil sie befürchtete, keinen Platz mehr zu bekommen. Gott sei Dank ist ihr Mann so etwas wie Spezialist im Schätzen. „Das sind ungefähr 400 Leute, da kriegen wir noch einen Platz“, sagte Edwin Brillisauer. Er hatte recht behalten. Bereut haben es jedenfalls beide nicht, dass sie sich selbst in die lange Schlange eingereiht haben.

Müde, aber glücklich und zufrieden ist Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter am späten Samstagabend ins Bett gegangen. Der Festakt wirkte noch am Montag nach. „Alle Rückmeldungen waren sehr positiv. Es sei einer der besten Veranstaltungen überhaupt gewesen“, sagte Schröter, die sich über das kollektive Lob vonseiten der Bevölkerung freute. Alle beteiligten Akteure, ob vor, auf oder hinter der Bühne seien mit dem Herzen dabei gewesen. Der gesamte Festakt mit dem außergewöhnlichen Programm sei perfekt gewesen. „Es hat sich richtig gut angefühlt“, so Schröter.

Ein paar Kostproben aus der Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmannb beim Festakt:

„Unter österreichischer Herrschaft (Saulgau gehörte zu den vorderösterreichischen Donaustädten, d. Red.) hat sich hier ein freies, bürgerschaftliches Selbstbewusstsein und eine gewisse Staatsferne herausgebildet. Hier sagt man nicht zu allem Ja und Amen. Selbst wenn es sich um etwas so gutes wie eine Gemeinschaftsschule handelt.“

„Der Flickenteppich und die Kleinstaaterei waren nicht Ausdruck von Provinzialität und Rückständigkeit. Es gab vielmehr eine Explosion von Kultur. Hier hatte sich nie Staatsgläubigkeit entfaltet wie in Bayern unter den Wittelsbachern und später der CSU, das merkt man heute noch.“

„Die Württemberger waren in etwa so beliebt wie ein Besuch beim Zahnarzt. Den König hätte man sich dorthin gewünscht, wo der Pfeffer wächst, oder wenigstens nach Sigmaringen. Heute sieht man das entspannter. Die Württemberger waren nicht so schlecht, die Österreicher nicht so gut. Nach den josefinischen Reformen haben die Österreicher hier ein strengeres Regime etabliert.“

„Sie haben die Sonnenhoftherme, um die Sie jeder römische Kaiser beneiden würde.“

„Bedeutsam und in jedem Fall aller Ehre wert ist, was sie hier für den Erhalt der Natur und der Artenvielfalt tun. Wenn die Artenvielfalt zurückgeht, gefährdet das unsere Lebensgrundlage.“ (rum)