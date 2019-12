Zum letzten Spiel des Jahres und der Vorrunde fährt Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau zu den Montfortstädtern nach Feldkirch. Spielbeginn in der Reichenfeldhalle ist am Samstagabend, um 20 Uhr.

Nach der guten Leistung und dem knappen Sieg gegen die starke Mannschaft aus Hohenems am vergangenen Samstag hat der TSV wieder Hoffnung geschöpft und den Anschluss an das obere Tabellendrittel wieder im Blick. Auch hat sich die Personalsituation bei den Bad Saulgauern etwas entspannt. TSV-Trainer Matthias Kempf muss mit Daniel Matt, Eric Kempf, Istvan Gaspar und Jimmy Solis diesmal „nur“ auf vier Leistungsträger verzichten. In den vergangenen Wochen hat dies wesentlich dramatischer ausgesehen. „Ich muss ja froh sein, wenn nur vier Spieler fehlen. Die anderen Akteure haben ganz gut trainiert in dieser Woche. Die Verletzungen sind einigermaßen abgeklungen, sodass wir hoffentlich mal ohne gößere Einschränkungen antreten können“, sagt Kempf und freut sich. Der Coach möchte sich erst gar nicht auf das Spiel des Gegners einlassen und von Beginn an versuchen, die Angreifer des Gastgebers eng zu bewachen. Gegen Hohenems ist der TSV erst spät aufgewacht und wurde dann in der Abwehr aggressiver. Mit zunehmender Spieldauer funktionierten dann auch die Angriffe besser.

„Wir dürfen auf keinen Fall den gleichen Fehler begehen wie gegen Hohenems, müssen gleich dichter an den Gegner ran und unser Spiel machen. Wir dürfen uns nichts diktieren lassen. Lars Springhetti ist wieder dabei, deshalb wird Feldkirch gerade wieder stärker, das wird nicht einfach für uns“, sagt Kempf. Der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand bringt es auf den Punkt. „Unser Anspruch muss es sein, das Spiel in Feldkirch erfolgreich zu gestalten“, sagt der Sportchef und hofft zum Ende der Vorrunde auf ein positives Punktekonto. Mit 12:12 Punkten steht der TSV Bad Saulgau momentan auf dem sechsten Tabellenplatz.

Springhetti ist wieder dabei

Die Vorarlberger sind momentan Tabellenschlusslicht und haben bislang noch kein Spiel gewonnen. Nur zweimal verließen sie mit einem Unentschieden die Halle. Das lag nach Meinung der Feldkircher an den Langzeitverletzten, dazu gehörte auch Ausnahmekönner und Rückraumschütze Lars Springhetti. Doch der ist seit kurzem wieder fit und sorgte vergangene Woche gegen Biberach mit zehn Treffern schon wieder für Aufsehen. Lange führten die Blau-Weißen in Biberach, ehe ihnen am Ende doch die Luft ausging und sie sich mit 27:31 geschlagen geben mussten. Doch die Leistungskurve zeigt nach oben. Neben Springhetti sind Petar Roganovic und Simon Dolovic Torgaranten bei den Montfortstädtern. Oft erzielen sie mehr als zehn Treffer pro Spiel.

Trainer Christoph Bobzin führte in letzter Zeit viele Gespräche mit der Mannschaft. Einig war man sich, dass gegen den TSV die Wende geschafft werden soll. Wie sehr sich das Team dies vorgenommen hat, ist auch der Vereinshomepage zu entnehmen. „Nachdem die Mannschaft in der vergangenen Woche die aktuelle Situation gemeinsam besprochen hat, sind sich alle Spieler einig, dass man jetzt genug herumgeredet hat und endlich Taten folgen müssen. Vergangenen Samstag hat es in Biberach knapp nicht gereicht. Aber bereits diese Woche soll Bad Saulgau der erste Sieg einbringen“, steht dort.

Der TSV setzt einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Samstag, um 16.30 Uhr auf dem Festplatz an der Stadthalle.