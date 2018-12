Die geweihte Nacht, Weih-Nacht. Es geht um eine Weihe. Weihen sind Ausdruck der Hingabe und der persönlichen Zueignung. Eine Weihe ist ein Zeichen dafür, wie wichtig jemand für einen Menschen ist. Er verbindet sich mit ihm durch die Weihehandlung neu und will sich künftig noch stärker von ihm in Anspruch nehmen lassen. Die Nacht der Weihe, Weih- Nacht.

Doch wer weiht wem was in dieser Nacht? „Gott liebt diese Welt so, dass er so weit ging und seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ (Evangelium nach Johannes 3, 16) Was, wenn dein Leben plötzlich nach Ewigkeit schmeckte, wenn ab jetzt die Gegenwart die Zeit würde, die am meisten von dir beachtet wird – nicht die von dir betrauerte Vergangenheit, nicht eine von dir verklärte oder gefürchtete Zukunft?

Denn ob dir das recht ist oder nicht, Gott hat ein unzerstörbares Verhältnis zu dir. Jeden Augenblick, jeden Tag. Gott weiht sich unserem Leben, er ist mit uns verbunden, er geht mit. „Nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis zum äußersten Meer, so wärst du auch dort bei mir. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite“, so lauten etwa die Worte der Psalmbeter.

Gott weiht sich unserem Leben. Er teilt sich uns mit. Er tut es nicht von oben herab, indem er oben bleibt und von oben aus in unserem Elend umherstochert. In der Seelsorge gibt es ein Bild: Ich begebe mich zu dem, der mich braucht, in seine Not hinab und hinein. Ich bleibe nicht oben am Rande der Schlucht stehen und werfe ein Seil hinunter. Das führt zu nichts. Ich nehme das Seil, begebe mich hinab und lege das Seil um den, der mich braucht, und um mich. Dann müssen wir warten, bis Gott uns an dem Seil herauszieht.

Gott begibt sich selbst hinab und hinein, macht sich uns Menschen gleich, um sich uns mitzuteilen durch einen unseresgleichen. Gott begibt sich hinab und darein, um uns herauszuziehen. Das geschieht vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen und erwarten. Es geschieht in unserem Leben vielleicht durch andere Menschen, die zeigen: Ich bin da. Oder durch neue Kraft, die wir bekommen, dass wir wieder aufstehen können und nicht für immer liegen bleiben müssen. Es geschieht vielleicht durch Hoffnung oder Perspektiven oder durch etwas oder jemanden, für den ich kämpfen und etwas durchstehen will. Es geschieht in unserem Leben vielleicht auch nicht dann, wenn wir meinen, es dringend zu brauchen.

Gott ist kein Automat, er ist unverfügbar und oft genug erfahren wir ihn als den verborgenen Gott. Bruchstücke in unserer Lebensgeschichte, ungelöste Warum-Fragen lassen unsereins vielleicht nachts schlaflos liegen. Wir müssen sie aushalten, diese Fragen und Bruchstücke, vielleicht ein Leben lang. Was bleibt, ist die Hoffnung. In der Weihe Gottes an uns Menschen liegt die Hoffnung darauf begründet, dass in Gottes liebenden Armen am Ende unserer Zeit Schwieriges aufgelöst wird. Die Weihe Gottes an uns schafft sein unzerstörbares Verhältnis zu uns. Die Weihe Gottes an uns ist seine ausgestreckte Hand, uns entgegen. Er bietet sie uns an, um aus unserer Finsternis herauszukommen. Darum begehen wir die Nacht der Weihe, die geweihte Nacht, Weihnachten.