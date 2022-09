So steht’s um die ambulante Versorgung in Bad Saulgau

Die Geschäftsführung der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen hat sich mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderates Bad Saulgau zu einem Informationsaustausch getroffen. Gesprächsgegenstand war nach einer ersten Bestandsaufnahme zur regionalen Gesundheitsversorgung gemeinsam Lösungen für den weiteren Ausbau zu entwickeln, wenn spätestens 2023 das Krankenhaus in Bad Saulgau geschlossen wird. Hier die wichtigsten Fragen, die den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennen.

Wie sieht es mit der ambulanten Patientenversorgung aus?

Die ambulante Patientenversorgung obliegt grundsätzlich weiterhin den niedergelassenen Praxen, die ambulante Notfallversorgung aufgrund gesetzlicher Regelungen der Kassenärztlichen Vereinigung. Die SRH-Kliniken werden ihre Praxen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Saulgau auch nach der Schließung des Krankenhauses weiterhin unterstützen. Die bereits etablierte chirurgisch-orthopädische MVZ-Praxis mit Dr. Peter Genesis wird demzufolge auch nach der Krankenhausschließung weitergeführt, eine Erweiterung ist vorgesehen. Dies gilt auch für die gynäkologische MVZ-Praxis mit Dr. Andrea Schelble, die bereits im Juli 2022 durch den Facharzt für Gynäkologie, Ausama Albaag, ausgebaut werden konnte. Spätestens zum 1. Februar 2023 eröffnet dann die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychiatrie, Gudrun Claus, im SRH-Krankenhaus Bad Saulgau ihre Praxis.

Gibt es schon einen Nachfolger für den Augenarzt Dr. Philipp Heimann?

Die Verhandlungen zur Wiederbesetzung der Praxis für Augenheilkunde werden von den SRH-Kliniken weiterhin mit Hochdruck geführt, um auch hier der Bevölkerung baldmöglichst wieder ein Angebot bereitstellen zu können.

Wohin gehen Patienten zukünftig – zentrale Notaufnahme, Hausarzt, Notfallpraxis?

Die geplante Schließung des SRH-Krankenhauses Bad Saulgau hat keinen Einfluss auf die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Patientenversorgung bei Verletzungen und Erkrankungen. Anlaufstelle für die Versorgung schwer- und schwerstkranker Patientinnen und Patienten, die dann auch häufig eine stationäre Weiterbehandlung brauchen, ist die zentrale Notaufnahme. Meist werden diese Patientinnen und Patienten vom Rettungsdienst oder dem Hausarzt oder dem vertragsärztlichen Notfalldienst in die Notaufnahme eingewiesen. Es geht also um dringliche und schwere Erkrankungen oder Verletzungen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, Schlaganfall oder Magen-Darm-Blutungen. Diese konnten im SRH-Krankenhaus Bad Saulgau bereits in der Vergangenheit nicht behandelt werden, da es hierfür werden personell noch mit Blick auf die erforderliche medizinische Geräteausrüstung ausgestattet ist.

Das SRH-Krankenhaus in Sigmaringen ist für schwere Notfälle ausgestattet. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten gibt es für abends und am Wochenende als Anlaufstelle den Notfalldienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Patienten, die ihren Hausarzt oder den Notfalldienst nicht selbst aufsuchen können, jedoch akut erkrankt sind und einen Hausbesuch benötigen, wählen zwischen 18 und 8 Uhr die Rufnummer 116 117.