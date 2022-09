Erzieherinnen bringen 46 Kinder nach Kellerbrand in Sicherheit

Große Aufregung am Dienstagmorgen: Weil ein Bautrockner im Keller des evangelischen Kinderhauses an der Karlstraße in Bad Saulgau vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen hat, brachten sich 46 Kinder und sieben Erzieherinnen in der evangelischen Kirche unverletzt in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Gute Reaktion

Gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Der Alarm wurde über die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits evakuiert.

„Die Kindergartenleitung hat sehr gut reagiert“, sagte Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck.

Die Kinder und das Betreuungspersonal waren in der evangelischen Kirche nebenan untergebracht, während die Feuerwehren aus Bad Saulgau und Herbertingen ihren Einsatz hatten.

Negative Messungen

Im Keller des Kinderhauses brannte ein Bautrockner, sodass sich starker Rauch entwickelte. Die Einsatzkräfte konnten in den Kellerraum vordringen, löschten den Brandherd, brachten den Bautrockner nach draußen und begannen damit, das Untergeschoss zu entlüften und rauchfrei zu machen.

„Wir haben außerdem einen Rauchvorhang gesetzt, damit der Rauch nicht in andere Räume dringen konnte“, so Dumbeck. Weitere Messungen im Gebäude waren negativ, sodass Entwarnung gegeben werden konnte.

Mittlerweile holten die Eltern im Minutentakt die Kinder aus der Kirche ab. Außer den beiden Feuerwehren mit insgesamt zehn Fahrzeugen war auch das DRK im Einsatz. Etwa eine Stunde später war der Einsatz, bei dem maximal 50 Liter Löschwasser benötigt wurde, beendet.