Erstes Foodtruck-Event in Bad Saulgau kommt gut an

Die rollenden Küchen, die Eis-Theke und die Cocktail-Bar haben den Besucherinnen und Besuchern viel geboten. Die Küchen standen im Kreis und in der Mitte war der Platz mit Tischen und Sonnenschirmen eingerichtet. Drei Tage lang war das Streetfood Picknick eine willkommene kulinarische Abwechslung. Genießen wurde zum Event. Mit dem Wetter hatten die Veranstalter ziemlich Glück. Nur am Samstag gab es um die Mittagszeit einen kurzen Schauer, den die Gäste einfach unter den Sonnenschirmen überbrückten. Sie ließen sich die gute Laune nicht verderben.

Junge Leute hatten sich gerade Burger bestellt und freuten sich darauf. Das Konzept sei super, lobten sie begeistert. Bisher habe es diese Foodtruck-Events in anderen Städten gegeben. Es sei toll, dass es dieses Event auch mal in Saulgau gebe. Sie haben sich gleich vom ersten Stand Wagyu Burger begeistern lassen; einer der Jungs fügte seinem Burger noch eine gehörige Portion Käsespätzle, die Besten in Oberschwaben stand selbstbewusst auf dem Foodtruck, hinzu. Es sei nur der Anfang ihrer Runde auf dem Platz, sagten sie lachend.

Bessere Beschilderung beim nächsten Mal

Der Standort auf dem Festplatz sei gut gewählt, fanden Besucher, weil man gut parken könne. Natürlich wäre die Innenstadt auch ein schöner Platz, aber mit dem Parken wäre es weniger geschickt und das Ferienprogramm laufe zurzeit ja auch und belege die Innenstadt. Mehr Werbung wäre schon wichtig und eine bessere Beschilderung auch, waren sich junge Besucher und Besucherinnen einig. So wäre am Samstag zum Mittagessen vielleicht mehr los, sagten sie.

Für Familien war das Picknick toll: Es gab für jede und jeden etwas Gutes. Kinder ließen sich von Spiralkartoffeln an den langen Spießen begeistern; die Eltern standen bei den Burgern oder den Ofenkartoffeln an. Die internationale Küche kam gut an: „Ich hole mir was Mexikanisches“, hörte man rufen, während andere gerne bei der asiatischen Küche anstanden. Schaschlik nach Armenischer Art, Brot aus Italien, Smoked Burger, die Auswahl war groß und ließ Urlaubsgefühle aufkommen. Zum Dessert wünschten sich die Kinder noch ein Eis, dann war die Welt für sie in Ordnung.

Trampolin ist ständig belegt

Für Kinder war der Platz geeignet, weil sie sich frei bewegen konnten und die Eltern sie im Blick hatten. Das Trampolin in der Mitte war ständig belegt. Das hoch hinaus hüpfen an den Bändern machte den Kindern sichtlich Spaß; die ganz Kleinen hüpften auf dem Trampolin, ein wenig verunsichert.

Dass der Eintritt frei war, kam gut an. Bei dem Rundgang von Foodtruck zu Foodtruck bekam man richtig Hunger. „Die richtigen Burger kosten halt schon viel Geld“, stellten zwei Besucher fest. Aber der deftige Duft war einfach unwiderstehlich, so bissen auch sie in die saftigen Burger mit Schafsfleisch.

Insgesamt war die Stimmung gut: „Dieses Event darf ruhig wieder stattfinden, am liebsten regelmäßig“, waren sich die jungen Leute einig und ließen sich ihre großen Burger schmecken.