Erster Preis für Marie Hanus in Hamburg

Zum ersten Mal wurde am ersten Oktoberwochenende, in der städtischen Musikschule Hamburg, der „JCB-Award“ ausgetragen. Ein Preis initiiert von Jürgen-Christof und Jutta Behn für alle Musikerinnen und Musiker aller VDM-Musikschulen Deutschlands. In diesem Jahr für alle Bläser ausgeschrieben, traten 70 Musikerinnen und Musiker aus 34 Städten des gesamten Bundesgebiets zum Wettbewerb an. Unter den Teilnehmern war auch die junge Saxophonistin Marie Hanus von der Städtischen Musikschule Bad Saulgau. Zwei Werke aus verschiedenen Epochen interpretierte die junge Musikerin vor der fünfköpfigen, internationalen Jury. Eine „Aria“ von Bozza und den „Street Tango“ von Astor Piazzolla. Marie wurde in der Altersgruppe I einstimmig der erste Preis zuerkannt, ein schönes Preisgeld inbegriffen. Olga Balzer von der Städtischen Musikschule übernahm zur Vorbereitung vor Ort die Begleitung von Marie. In Hamburg beim Wettbewerb durfte Marie ihre externe Pianistin erst eine halbe Stunde vor Auftrittsbeginn kennenlernen. Unterrichtet wird Marie an der Städtischen Musikschule Bad Saulgau von Musikdirektor Marc Lutz.

In der fünfköpfigen Jury der Altersstufe III, bei der Vertreter aller Blasinstrumentengattungen besetzt waren, war auch Helmut Müller, Blechblaslehrer der Städtischen Musikschule Bad Saulgau vertreten. Er berichtet vom durchweg hohen Niveau der teilnehmenden Musikschüler.