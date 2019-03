Erster Neuzugang der Handballer steht fest

Der 23 Jahre alte Eric Kempf vom südbadischen Landesligisten TV Pfullendorf wird in der kommenden Saison für den württembergischen Landesligisten TSV Bad Saulgau spielen. Der Sohn des TSV-Trainers Matthias Kempf gehört seit einigen Jahren zum Stamm des TVP und ist erfolgreicher Torjäger und Führungsspieler der Pfullendorfer Mannschaft.

Der flinke, 1,73 Meter große Linksaußenspieler ist in Pfullendorf geboren, stieg dort einst bei den Minis ein und blieb dem Verein bis zum heutigen Tag treu. „Jetzt ist die Zeit für mich gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Der sportliche Leiter des TSV, Krischan Hillenbrand, rief mich an und fragte, ob ich mir vorstellen könne, für den TSV Bad Saulgau zu spielen“, sagt Kempf. „Ich bin schon im Probetraining in Bad Saulgau gewesen und bin gleich sehr gut von den Spielern aufgenommen worden. Ich teile mit Fabian Kohler die Position und glaube, dass ich mit ihm sehr gut klar komme. Der württembergische Handball ist eher körperbetont und kämpferischer, der badische eher etwas schneller“, vergleicht Eric Kempf die beiden Stilarten. Natürlich fällt dem Studenten der BWL-Freizeitwirtschaft die Entscheidung, seinen Heimatverein zu verlassen nicht leicht. „Immerhin war ich fast 20 Jahre beim TVP. Die Verbundenheit ist da, aber ich möchte mich weiterentwickeln und habe deshalb diesen Schritt gemacht“, sagt Kempf.

Dass sein Vater Trainer beim TSV Bad Saulgau ist, sieht Eric Kempf nicht unbedingt als Vorteil. „Er ist ein sehr guter Trainer, ich habe schon einige Jahre unter ihm gespielt. Er weiß genau, was ich kann und was ich zu leisten im Stande bin. Er hegt dann eben aber auch die entsprechenden Erwartungen. Wenn wir in die Halle gehen, bin ich nicht mehr Sohn, sondern einer seiner Spieler“, verrät Eric Kempf und lacht.

Beim TSV Bad Saulgau kennt er nur den ehemaligen Mimmenhauser Spieler Jochen Schäfer und den früheren Meßkircher Torhüter Armin Greiner näher, ist sich aber sicher, auch schnell einen Draht zu den restlichen Akteuren zu bekommen. Besonders freut er sich auf die Heimspiele in der Kronriedhalle. „Es ist eine tolle Atmosphäre in Bad Saulgau. Vor 600 bis 700 Zuschauern in dieser Halle zu spielen, ist natürlich nochmals ein anderes Niveau als in Pfullendorf. Ich freue mich schon auf die Derbys gegen Ravensburg und Biberach“, sagt Kempf. Er selbst liebt den Tempohandball und möchte dem TSV Bad Saulgau bei schnellen Angriffen der ersten und zweiten Welle zum Torerfolg verhelfen.