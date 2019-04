Die zweite Männermannschaft der Handballer des TSV Bad Saulgau bestreitet am Wochenende in der Kuppelnauhalle in Ravensburg das Turnier der besten vier Mannschaften im Bezirkspokal, das sogenannte „Final Four“. Die Mannschaft von Trainer Markus Weisser ist stolz, so weit gekommen zu sein und möchte nun auch im Finalturnier möglichst gut abschneiden. Der TSV muss sich mit Vöhringen 2 (Landesliga), Ravensburg (Landesligaabsteiger) und Wangen 2 (Bezirksligaaufsteiger) messen - keine schwachen Gegner.

Die Halbfinalspiele werden am Samstag, die Finalspiele am Sonntag ausgetragen. Erster Gegner des TSV Bad Saulgau II ist am Samstag, um 18 Uhr der TSB Ravensburg. Wangen II spielt bereits um 14 Uhr gegen Söflingen II. Das Finale der beiden Halbfinalsieger findet am Sonntag, um 17 Uhr statt.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie als Aufsteiger in die Bezirksliga einen hervorragenden dritten Platz belegt hat und nun auch noch im Final Four steht, obwohl sie nicht immer in Bestbesetzung aufgetreten ist. Jetzt möchten wir natürlich auch ins Finale kommen. Für uns ist das ein guter Saisonabschluss. Wir möchten dieses Wochenende genießen und würden uns auf zahlreiche Zuschauerunterstützung freuen“, sagt Trainer Markus Weisser. Der Turniersieg berechtigt zur Teilnahme am Württembergischen Verbandspokal, der zweite Platz reicht möglicherweise auch. Dies ist abhängig von der Anzahl der am HVW-Pokal teilnehmenden Mannschaften. „Vielleicht liegt uns ja die Spielweise von Ravensburg. Wir werden alles geben und hoffen, am Ende vielleicht eine Überraschung schaffen zu können“, sagt Weisser.