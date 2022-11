Erster Erinnerungsbaum wird im Landkreis Sigmaringen gepflanzt

In unmittelbarer Nähe zum Sportheim in Bolstern steht seit wenigen Tagen eine junge Stieleiche. Der Laubbaum reiht sich harmonisch in die dortige Baumreihe ein. Doch anders als die Nachbarbäume erzählt dieser Baum eine ganz besondere Geschichte. Die Geschichte von Janick, der im vergangenen Jahr den Entschluss gefasst hat, seinem Leben ein Ende zu setzen. Als Baum der Erinnerung steht diese Eiche symbolisch für weit mehr als das Erinnern an einen geliebten Menschen.

Baum wird an Janicks Geburtstag gepflanzt

An diesem späten Nachmittag spendet die herbstliche Sonne noch ungewöhnlich viel Wärme. Familienmitglieder und Freunde sind gekommen, um bei der Baum-Pflanzaktion dabei zu sein. Janick, der sportbegeisterte junge Mann, der keine Party ausließ und stets gute Laune verbreitete, wäre an diesem Tag 28 Jahre alt geworden.

Gefangen in einem Gefühl der Ausweglosigkeit, der Verzweiflung und tiefer Traurigkeit hat er Anfang letzten Jahres seinem Leben ein Ende gesetzt. An diesem sonnigen Nachmittag ist er allen Wegbegleitern wieder ganz nah. Aus dem Lautsprecher ist Christina Stürmer zu hören. Sie spricht mit ihrem Song allen aus der Seele. „Du fehlst hier...wie ein Film ziehen die Erinnerungen vorbei...und es fühlt sich so an, als wärst du noch immer hier...“.

Baum steht für mehr als Erinnerung

Trauer braucht Raum. Trauer braucht Zeit. Trauer braucht Verständnis und ein liebendes Umfeld. Und sie darf sich auch an diesem Nachmittag ihren Weg bahnen. An dem Tag, an dem Janick nicht zu seiner Geburtstagsparty einlädt, sondern als Geburtstagsgeschenk einen Erinnerungsbaum bekommt. Doch ein solcher Baum steht für mehr als die Erinnerung an einen geliebten Menschen.

„Wir wollen ein Zeichen setzen für das Leben, für das Ja zum eigenen Leben, für die Erinnerung, für die Liebe, die Janick in euch hinterlassen hat“, sagt Iris Pfister, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins trees of memory. Jeder einzelne Baum stehe für einen wunderbaren Menschen, der es nicht geschafft habe, einen Weg aus einer psychischen Erkrankung oder einer tiefen Lebenskrise zu finden und nur im Suizid den letzten Ausweg aus der tiefen Dunkelheit des seelischen Leids gesehen habe.

Suizid soll kein Tabuthema bleiben

Iris Pfister erinnert daran, dass Janick hier in Bolstern viele Jahre Fußball gespielt und die A-Jugendmannschaft trainiert hat. Sie erinnert aber auch daran, dass mit diesen Pflanz-Aktionen weit mehr Botschaften verbunden sind. Etwa die, das Tabuthema Suizid nicht länger unter den Teppich zu kehren oder Menschen mit Depressionen oder Suizidgedanken und ihre Angehörigen nicht weiter zu stigmatisieren.

„Jeder Baum steht für eine Ehefrau, Partnerin, Ehemann, ein Kind, Geschwister, Eltern und ganze Familien, die traumatisiert sind und den mitunter wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren haben“, fährt sie fort, „diese Angehörigen haben Hilfe und Mitgefühl verdient und brauchen Freunde, die sie stützen und ihnen zurück ins Leben helfen“.

Jeder Baum stehe gleich einer Kerze in der Dunkelheit, als Mutmacher-Baum für all diejenigen, die glauben, keine Perspektive mehr zu haben. Iris Pfister ist ebenfalls Betroffene, hat ihren Sohn durch Suizid verloren und weiß um den damit verbundenen tiefsten Schmerz.

Die Frage nach dem „Warum“ bleibt

Auch die Pandemie spricht sie in ihrem Wortbeitrag an. Die vielen Unsicherheiten, das Abstand halten, das Erleben kaum zu ertragender Einsamkeit. „Da wurde einem so vieles genommen“, so Iris Pfister. Nachdem er schon zuvor tiefe Traurigkeit verspürte, habe Janick in dieser Zeit eine Depression entwickelt, verbunden mit dem Gefühl von Ausweglosigkeit.

Da wurde einem so vieles genommen. Iris Pfister

Die Frage nach dem „Warum“ werde sich trotzdem immer wieder auftun. „Ich bin sicher, Janick schaut uns heute zu mit einem strahlenden Lächeln, weil ihr heute zusammengekommen seid, um an ihn zu denken, ihm diesen Baum als Geschenk hinterlasst und auf seinen Geburtstag anstoßen werdet“.

Schachtel mit Erinnerungen wird miteingesetzt

Zum Abschluss der Pflanzaktion wird eine kleine Schachtel mit Erinnerungen zum Wurzelballen gelegt. Rosen umrunden die Pflanzstelle. Jetzt darf die Stieleiche wachsen, die unter anderem als „weiser Vater-Baum“ gilt, als heiliger Baum mit großer Standhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Kontinuität.

Der Baum für Janick ist der erste Erinnerungsbaum im Landkreis Sigmaringen. Erst vor Kurzem haben Iris Pfister und Sonja Hofrichter Bäume in Ravensburg und Friedrichshafen gepflanzt. 52 gibt es bisher bundesweit.