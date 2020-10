Erster Corona-Fall an einer Bad Saulgauer Schule

Nach einem ersten positiven Test bei einem Schüler des Walter-Knoll-Schulverbunds in Bad Saulgau, sind seit Donnerstag alle 28 Schüler der Klasse des Betroffenen in Quarantäne. Am Freitag hat das Gesundheitsamt an der Schule bereits ein mobiles Labor aufgebaut, um Kontaktpersonen des Schülers testen zu können.

Der Schüler der 9. Klasse war wegen der Covid-19-Symptome Husten und Fieber von der Schule nach Hause geschickt worden. Am Donnerstag lag dann das positive Testergebnis vor. Laut Schulleiter Armin Masczyk habe der Schüler die Ansteckung nicht durch Missachtung von Regeln provoziert. „Man sieht daran, dass es jeden treffen kann“, macht der Schulleiter deutlich. Die Schule reagierte prompt und informierte Schüler und Eltern über einen Eintrag auf der Homepage der Schule über das positive Testergebnis.

Das positive Testergebnis an der Schule hat die Mechanismen zur Kontaktverfolgung unter der Federführung des Gesundheitsamtes in Sigmaringen in Gang gesetzt. Alle 28 Schüler der Klasse müssen zu Hause in eine 14-tägige Quarantäne. „Sie erhalten jetzt Fernunterricht“, so Armin Masczyk über die Fortführung des Unterrichts. Die Zahl derjenigen, die in Quarantäne müssen, könnten allerdings noch steigen. In Befragungen, darunter eine besonders intensive mit dem betroffenen Schüler, ermittelt das Gesundheitsamt so genannte „enge Kontaktpersonen“. „Ob Lehrer zu den engen Kontaktpersonen gehören, hängt vom Umfang, von Form und Art des Unterrichts ab“, so der Schulleiter. Enge Kontaktpersonen müssen sich nach Aussage des Landratsamtes ebenfalls isolieren. Selbst bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses müssen diese Betroffen zu Hause bleiben, weil ein negatives Testergebnis eine Infektion nicht mit hundertprozentiger ausschließen könne, so Schulleiter Masczyk.

Weitere Kontaktpersonen können sich in der mobilen Teststation an der Schule testen lassen. Die Tests sind freiwillig. „Wir haben die Erziehungsberechtigten einbezogen“, sagt der Schulleiter. Jeder Schüler bekam am Donnerstag eine Einverständniserklärung für einen Test mit nach Hause. Falls die Eltern einverstanden waren, brachten die Schüer das Dokument unterschrieben in die Schule zurück. Am Freitagmorgen begannen die Tests an der Schule.

Der Schulleiter sieht den Ergebnissen der Reihentests gelassen entgegen. „Ich gehe davon aus, dass wir keinen weiteren Fall an der Schule haben.“ Er verweist auf eine peinlich genaue Beachtung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Die Schule sei im Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt. Vor kurzem habe es sogar eine Begehung der Schule gegeben. Die Schule habe dabei gut abgeschnitten.

Zwar reagiere die Schule in dieser Form auf die latente Gefahr. Er sieht durch diesen ersten Fall einer Covid-19-Erkrankung durchaus den positiven Aspekt, dass die Wachsamkeit bei Schülern und Eltern wieder wachsen könnten. „Gesamtgesellschaftlich ist schon zu sehen, dass ich den Eindruck haben, dass viele die Maßnahmen nicht mehr so intensiv einhalten“, so Masczyk.

Masczyk lobt die Koordinationsarbeit des Gesundheitsamtes. Eine schnelle und intensive Suche nach Kontaktpersonen sei derzeit auch noch möglich, weil sich das Infektionsgeschehen im Landkreis derzeit noch auf einem vergleichweise niedrig sei, sagt dazu Tobias Kolbeck, Sprecher des Landratsamtes.