Erste Sichelhenke unter Karoline Renner wird zu einem vollen Erfolg

Die Sichelhenke gebührend zu feiern hat in Bondorf feste und tiefe Wurzeln. Seit 1983 wird sie vom Singkreis Bondorf organisiert. Die Verantwortlichen haben auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Dorffest auf die Beine gestellt.

Zum Auftakt zelebrierte Pater Shinto einen feierlichen Festgottesdienst im festlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus. Die musikalische Gestaltung übernahmen die aktiven Sänger vom Singkreis zusammen mit treuen Gastsängern sowie hervorragend instrumental unterstützt durch Könnerinnen an Klavier, Querflöte und Geige. Es war ein Dankesgottesdienst zur Sichelhenke, ein Erntedank zur Getreideernte, der Dank für das tägliche Brot.

„Uns geht’s gut, Vereine machen sich für den Ort und die Gemeinschaft stark, wie heute zur Sichelhenke der Singkreis“, hob Joachim Gulde als Vertreter der Gemeinde in seiner Begrüßungsrede hervor.

Nach jahrzehntelanger, erfolgreicher Führung durch Hildegard Steinle übernahm im März dieses Jahres Karoline Renner das Zepter des Vereins. Sie gab sich zu ihrer ersten in ihrer Verantwortung stehenden Sichelhenke sehr zufrieden. Es seien zuverlässige Mitarbeiter aus dem Verein und viele Gemeindemitglieder im Einsatz, sagte sie.

Fröhliche Festlaune

Das Wetter war für Bondorfer Verhältnisse fast traditionell: der Himmel bedeckt, die Sonne blinzelt leicht, Regentropfen machen Besuch. Den Bondorfern und den Stammgästen aus der Umgebung war das Wetter allerdings egal, denn zur Sichelhenke geht man einfach hin. Beim Frühschoppen musizierte die Blaskapelle „Polka-Mucke“ aus Oberessendorf. Mit ihrer Musik brachte sie den vollen Saal in fröhliche Festlaune. Am Nachmittag unterhielt Roman Hauser in gewohnter Weise vorzüglich auf seinem Akkordeon. Auch auf dem liebevoll hergerichteten Freigelände ließen es sich die Gäste gut gehen.

Erstmals im Einsatz für Kinder war das Agromobil, ein Spielemobil mit landwirtschaftlichem Bezug. Vergnügen konnten sich die Mädchen und Jungen mit Traktoren, großen Puzzles und beim Melken am nachempfundenen Euter, Hinzu kamen Informationstafeln über Tiere und Feldanbau.

Das beliebte Sackschätzen war auch wieder angeboten. Da sollte das Gewicht eines vollen Getreidesacks geschätzt werden. Die drei ersten Preise: ein Rundflug über die Region, ein Vesper für zwei Personen im Oberamerhof und eine Kiste Bier.

Von vielen fleißigen Helfern wurden sehr leckere Speisen zubereitet. Die Bandbreite reichte von Fleisch und Würsten über Salate bis hin zu Kaffee und Kuchen und später einem deftigen Vesper. Dazu gab es Getränke verschiedenster Art.

Warum Sichelhenke? Getreidefelder geerntet, Frucht eingefahren, dem Herrgott gedankt und die Helfer zu Speis und Trank eingeladen. Dann wurden die Sicheln bis zum nächsten Jahr an einen Balken gehängt. Heute handelt es sich um ein Fest für die gesamte Dorfgemeinschaft und ihre Gäste.