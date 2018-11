Erste Pleite für Uttenweiler - Remis in Hundersingen

Es ist passiert. Der SV Uttenweiler hat am Freitagabend die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen, ausgerechnet im Derby beim TSV Riedlingen. Die Niederlage ist gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenspitze, da Bad Schussenried die SG Blönried/Ebersbach mit 3:1 bezwang und mit Uttenweiler die Plätze tauschte. Am Tabellenende feierte Laiz einen wichtigen 4:3-Sieg gegen die TSG Rottenacker.

SV Hohentengen - TSG Ehingen 0:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Valentin Gombold (11./28.), 0:3 Marco Wasner (40.), 0:4 Valentin Gombold (65.). - Z.:150. - Gegen ersatzgeschwächte Gastgeber wusste der Landesligaabsteiger schon früh zu überzeugen, die TSG übernahm direkt die Spielkontrolle. Für den frühen Führungstreffer sorgte Valentin Gombold nach einem Eckball. Dieser untermauerte die Ehinger Favoritenrolle etwas später weiter durch das 0:2 aus kurzer Distanz. Die Gäste behielten daraufhin ihre offensive Marschroute bei und gingen kurz vor dem Pausenpfiff sogar mit 3:0 in Führung. Hohentengen reagierte mit den Einwechslungen von Beckert und Kramer auf den Rückstand und brachte so nochmals Schwung in die Partie. Im zweiten Durchgang waren die Göge-Kicker sogar meist auf Augenhöhe, allerdings waren immer noch spielerische Defizite zu erkennen. Mitten in einer Druckphase der Hohentengener schalteten die Gäste blitzschnell um, so konnte Valentin Gombold mit seinem dritten Treffer den Sieg endgültig besiegeln. „Wir konnten heute leider unsere vielen Ausfälle nicht adäquat ersetzen. Ehingen gewinnt absolut verdient, dennoch hat bei uns heute die Einstellung und der Kampfgeist gestimmt“, berichtete Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach Abpfiff der Begegnung.

TSV Riedlingen - SV Uttenweiler 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Fabian Ragg (42.), 2:0 Pascal Schoppenhauer (55.), 3:0 Eigentor (77.). - Z.:250. - Uttenweiler war in der gesamten ersten Halbzeit optisch überlegen, kam jedoch kaum zu Torchancen. Riedlingen hingegen wurde immer wieder über temporeiche Konter gefährlich, so fiel dann auch kurz vor der Pause der nicht unverdiente Führungstreffer durch Fabian Ragg. Im zweiten Durchgang blieb das Bild gleich: Uttenweiler hatte zwar viel Ballbesitz, fand allerdings gegen den kompakt stehenden Aufsteiger kein probates Mittel in der Offensive. Der TSVR setzte im zweiten Spieldurchlauf seine Marschroute im Angriff fort. Durch ihr schnelles und direktes Konterspiel ergaben sich so etliche Torchancen. Am Ende steht so ein auch in der Höhe hochverdienter Heimsieg zu Buche.

FC Laiz - TSG Rottenacker 4:3 (2:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (9.), 1:1 Dominik Weber (17.), 2:1 Julian-Joe Götz (40.), 2:2 Timm Walter (63.), 3:2 Julian-Joe Götz (65.), 4:2 Sascha Kessel (75./ FE), 4:3 Simon Werner (89.). - Z.:80. - Beide Mannschaften spielten durchweg mit offenem Visier und einer sehr offensiven Ausrichtung. Nach dem frühen Rückstand erspielte sich der FCL wieder leichte Vorteile und drängte auf den Ausgleich. Dominik Weber gelang das 1:1 per Kopfball. Noch vor der Pause sorgte Julian Götz für die Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Laiz nochmals das Tempo und zeigte dabei eine überzeugende Vorstellung. Am Ende eines torreichen Spiels steht so ein verdienter Heimerfolg für den FCL. „Wir haben uns heute viele Abschlussmöglichkeiten erspielt. Unser druckvolles Spiel im zweiten Durchgang war heute enorm wichtig für den Erfolg. Am Ende machen wir es nochmals unnötig spannend, zum Glück konnten wir das Ergebnis noch über die Zeit bringen“, resümierte Laiz’ Abteilungsleiter Heiko Zoll nach der Begegnung.

FV Bad Schussenried - SGM Blönried/Ebersbach 3:1 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Wildenstein (20./25.), 2:1 Linus Weiß (40.), 3:1 Felix Bonelli (45.). - Z.:250. - Die Violetten waren von Beginn an spielbestimmend und drängten den Aufsteiger in die Defensive. Der Doppelpack von Sebastian Wildenstein ebnete den Weg zum Sieg für die Hausherren. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Linus Weiß sorgte nur für wenig Unruhe beim Gastgeber. Stattdessen schlug der FVBS nur wenige Minuten später durch den Topscorer Felix Bonelli zurück und stellte so den alten Abstand wieder her. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Bad Schussenried einen Gang zurück und beschränkte sich auf die Verwaltung des Vorsprungs. Blönried/Ebersbach agierte in den zweiten 45 Minuten zwar bemüht, fand jedoch kein Durchkommen mehr gegen kompakte Gastgeber. Am Ende steht so ein hochverdienter Sieg für Bad Schussenried.

FV Neufra/Do. - SV Bad Buchau 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Stefan Pavlovic (2.), 1:1 Viktor Hasenkampf (24.), 2:1 Christian Münz (88.). - Z.:300. - „Wir hatten heute mehr Spielanteile und waren auch die überlegene Mannschaft. Ein verdienter Erfolg“, sagte Neufras Stadionsprecher Ulrich Münst nach dem Spiel. Bereits in der zweiten Minute erzielte Stefan Pavlovic mit einem sehenswerten Schlenzer die Führung für den FVN. Bad Buchau kam im gesamten Spiel nur selten vor das Tor des Gegners. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Viktor Hasenkampf machte Christian Münz wieder wett, als er in der Schlussphase aus kurzer Distanz den verdienten 2:1- Schlusspunkt setzte.

SG Hettingen/ Inneringen - FV Altshausen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Armin Steinhart (24./40), 3:0 Heiko Stauss (59.), 3:1 Eigentor (70.), 4:1 Jan Kempf (73.).- Z.:130.- „Es war ein hart umkämpftes Spiel heute. Die SGHI hat endlich mal wieder die richtige Einstellung gezeigt. Der Gegner war nur selten gefährlich, am Ende gehen wir als verdiente Sieger vom Feld“, berichtete Hettingens Pressewart Daniel Brehm nach dem Abpfiff. Altshausen war insgesamt zu harmlos um den Gastgebern den Sieg heute streitig zu machen. Die SG Hettingen/ Inneringen zeigte - nach zweimal sieben Gegentoren in den vergangenen beiden Spielen - eine echte Energieleistung, war präsent in den Zweikämpfen und läuferisch stark. Armin Steinhart stellte in Halbzeit eins die Weichen auf Sieg. Am Ende steht ein Sieg des Willens, der absolut in Ordnung geht.

SF Hundersingen - SV Sigmaringen 2:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sven Beck (55.), 1:1 Julian Störkle (74. /FE), 1:2 Özgür Günaydin (83.), 2:2 Julian Störkle (89./FE). - Z.:130. - Im gesamten ersten Spielabschnitt gab es keine nennenswerten Torchancen zu verzeichnen. In einem schwachen Bezirksligaspiel, das oftmals auch von Stockfehlern und Fehlpässen auf beiden Seiten durchzogen war, neutralisierten sich die Teams bereits im Mittelfeld. Erst im zweiten Durchgang nahm die Begegnung langsam an Fahrt auf. Im Anschluss an einen Abwehrfehler der SFH sorgte Sven Beck für den Führungstreffer der Kreisstädter. Nach dem Ausgleich durch Störkle ging der SVS nochmals in Führung. Der fast schon sicher geglaubte Sieg der Gäste entfiel jedoch kurz vor Schluss: Julian Störkle traf abermals per Foulelfmeter zum 2:2-Schlusspunkt. „Eine magere Partie ohne große Highlights. Die Teams haben beide ihre wenigen Chancen konsequent genutzt. Am Ende ist die Punkteteilung gerechtfertigt“, resümierte Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle nach dem Aufeinandertreffen.

SG Altheim - FC Krauchenwies/Hausen 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 Kai Engelhardt (10.), 2:0 Peter Leicht (32.), 3:0 Jens Bühner (51.), 3:1 Raphael Göggel (57.), 4:1, 5:1 Jens Stimpfle (85., 87.). - Johannes Rech hatte in der 21. Minute zwar einen Elfmeter verschossen, doch hat er vier von den fünf Toren eingeleitet. „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und Chancen herausgespielt, die wir am Sonntag auch nützten“, sagte Trainer Joachim Oliveira. Der Gastgeber war gegen Krauchenwies sehr konterstark.