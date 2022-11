Erschütternde Diagnose zieht den Eltern den Boden unter den Füßen weg

Ein Gen-Defekt der Zwillinge Marie und Helena hat den Eltern Anne Hösch und Florian Walzer aus Bad Saulgau den Boden unter den Füßen weggezogen. Die erst zweieinhalbjährigen Mädchen leiden unter dem Rett-Syndrom. Diese unheilbare Krankheit ist eine lebenslange neurologische Störung – einhergehend mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Eigentlich läuft alles nach Plan. Anne Hösch und ihr Ehemann Florian Walzer bekommen am 31. Januar 2017 ihr erstes Kind. Luisa kommt gesund zur Welt. Einen Tag nach Luisas drittem Geburtstag kommen ihre Schwestern zur Welt – die eineiigen Zwillinge Marie und Helena.

Uns wurde immer gesagt, dass es bei eineiigen Zwillingen länger dauern kann. Anne Hösch über den Fortschritt ihrer Kinder

Die Familienplanung ist abgeschlossen, die Kinder bereichern das Leben ihrer Eltern. Aber schon früh bemerken Vater und Mutter, dass mit den Zwillingen etwas nicht stimmt, obwohl bei den Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Das Sorgenkind ist Marie, die trotz fortgeschritten Alters nicht mit Gabel und Löffel essen kann, den Pinzettengriff nicht beherrscht. Mit 15 Monaten kann Marie immer noch nicht laufen. „Uns wurde immer gesagt, dass es bei eineiigen Zwillingen länger dauern kann“, sagt Anne Hösch.

Gewissheit nach Gentest

Doch die Eltern beobachten bei den Zwillingen keine großen Fortschritte, sind beunruhigt und machen für die beiden Kinder einen Hör- und Sehtest. Die Zwillinge bekommen eine Brille. Doch das Problem ist damit nicht gelöst, denn vor allem Marie verliert bereits erworbene Fähigkeiten, hat Schlafstörungen.

Bei der siebten Untersuchung teilt der Kinderarzt die Bedenken der Eltern, schickt sie ins Sozialpädiatrisches Zentrum nach Ravensburg, wo Marie von oben bis unten durchgecheckt wird – EEG, EKG, MRT – das volle Programm.

Da war uns klar, es muss etwas Schlimmes sein. Florian Walzer

Und zuallerletzt folgt ein Gentest, bei der Marie Blut abgenommen wird. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nicht einmal zweieinhalb Jahre alt. „Am 7. Juli 2022 bekamen wir einen Anruf aus Ravensburg. Wir sollten sofort kommen“, sagt die 36-jährige Anne Hösch.

„Da war uns klar, es muss etwas Schlimmes sein“, ergänzt ihr zwei Jahre jüngerer Ehemann. Die erschütternde Diagnose: Rett-Syndrom. Die Mutation wird nahezu ausschließlich bei Mädchen diagnostiziert.

50 Kinder pro Jahr

Pro Jahr erkranken daran etwa 50 Kinder, die zeitlebens auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen sind. Danach ist Helena an der Reihe. Nach ihrem Gentest herrscht erneut Klarheit. Auch die Schwester hat das Rett-Syndrom.

„Wir haben dann zwei Wochen heulen müssen“, sagt Florian Walzer. Die Eltern begannen zu recherchieren, ob die Krankheit vererbbar ist. Ist sie nicht. „Das ist eine Laune der Natur“, sagt Anne Hösch.

Die Diagnose stellt das Familienleben komplett auf den Kopf. Auch Luisa bekommt die Schreiattacken – ein Symptom des Rett-Syndroms – ihrer kleinen Schwestern mit. Doch die Fünfjährige verhält sich großartig, ist für ihre Schwestern da, bemuttert sie.

Zu Weihnachten – das verraten ihre Eltern – wünscht Luisa sich, dass der „blöde Rett endlich abhaut“. Indes rennen die aufopfernd kämpfenden Eltern von einer Behörde zu anderen, beantragen Pflegegeld, Behindertenausweise und bei der Krankenkasse einen Helm für die Zwillinge, der sie bei Stürzen schützt, weil die Bewegung stark eingeschränkt ist.

Doch die Bürokratie macht den Eltern mehr zu schaffen als ihnen lieb ist. „Ich weiß nicht, wie oft wir falsche Formulare zugeschickt bekommen“, sagt Anne Hösch. Ihr für den Alltag notwendiges Zweitauto dürften sie steuerfrei anmelden, bekommen aber mitgeteilt, dass Baufahrzeuge nicht steuerfrei seien. Wieder so ein Irrtum einer Behörde, der den Eltern viel Zeit und Nerven kosten.

Tolerante Arbeitgeber

Zeit, die die beiden im Grunde genommen gar nicht haben. Sie sind mit den Zwillingen regelmäßig beim Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden. Die Arbeitgeber – sie ist bei der Volksbank Bad Saulgau beschäftigt, er ist Lehrer an der Willi-Burth-Schule – sind sehr tolerant, geben Hösch und Walzer Freiheiten, die sie brauchen, um sich um die behinderten Kinder zu kümmern. Epilepsie, ein weiteres Symptom von Rett, war bisher noch nicht erkennbar.

Dafür treten Symptome von Autismus auf, gepaart mit Parkinson, zerebraler Lähmung und Angststörungen. Die Eltern beobachten bei ihren Kindern gewisse Stereotypen wie knetende Handbewegungen.

Marie, die von der Krankheit deutlich schlimmer betroffen ist als Helena, führt ihre Hand immer wieder in den Mund, was das Essen erschwert. Und Marie schläft nachts so gut wie nie. Ihre Mutter übernachtete total übermüdet eine Nacht in einem Bad Saulgauer Hotel, um wenigstens ein paar Stunden am Stück schlafen zu können.

Einsichtige Behörden

Inzwischen zeigen sich die Behörden einsichtig. Die Krankenkasse bezahlt die Helme, von der Pflegekasse bekommt die Familie Pflegegeld, mit der sie eine Haushaltshilfe bezahlen kann. Auch für die Betreuung der Kinder findet das Ehepaar eine Lösung.

Die Zwillinge bleiben bis Ende des Kindergartenjahrs 2022/2023 im evangelischen Kinderhaus, ehe sie dann ab September 2023 in einer Einrichtung in Wilhelmsdorf betreut werden – umgeben von Gleichaltrigen mit Behinderungen. Luisa wird ebenfalls 2023 eingeschult – an der Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau.

Mutter kontaktiert Betroffene

Anne Hösch kontaktierte indes auf verschiedenen Kanälen betroffene Eltern, die ihr Schicksal mit der Bad Saulgauer Familie teilen. Eine Mutter aus Hamburg empfiehlt ihr eine Reittherapie für die Zwillinge.

Doch die wöchentliche Reitstunde, bei der die Nervenstränge der Kinder auf dem Rücken der Pferde stimuliert werden, kosten wiederum Geld – 100 Euro pro Woche für beide Kinder zusammen. Die Eltern müssen die Reitstunden selbst bezahlen, weil die Therapie nicht in der Heilmittelverordnung vorgesehen ist.

Eine Reittherapie fördert die Beweglichkeit von Marie (vorne), die einen Helm tragen muss. Ihre Schwester Luisa steigt mit ihr aufs Pferd. (Foto: Privat)

Auch die Ärzte am Sozialpädiatrischen Zentrum halten die Reittherapie für sinnvoll, weil dadurch die Beweglichkeit so lange wie möglich erhalten bleiben kann. „Die Kinder gehen sehr gerne zum Reiten“, sagt Florian Walzer, der den Zwillingen an der Gestik und Mimik anmerkt, dass sie das Reiten glücklich macht. Ihrem Vater es direkt sagen, können die Zwillinge nicht.

Große Geste der Trauzeugin

Neben den Radio 7-Drachenkindern hilft zudem Anne Höschs Trauzeugin Stefanie Raiser hilft dabei, die Reittherapie zu ermöglichen. Bei ihrer Hochzeit sammelt sie von der Hochzeitsgesellschaft Geld für die Familie ein.

Mehr als 900 Euro überreicht die Braut Anne Hösch und ruft sogleich einen Spendenaufruf ins Leben. Ziel ist es, dass 5000 Euro gespendet werden, um die Reittherapie ein Jahr lang finanzieren zu können. Innerhalb von drei Tagen ist die Zielmarke erreicht. Bis Ende des Jahres kann auf das Konto eingezahlt werden.

Sie sind wie Babys und werden es auch bleiben. Florian Walzer

Anne Hösch und Florian Walzer wissen, dass die Zwillinge ihren Alltag bestimmen werden. „Sie sind wie Babys und werden es auch bleiben“, so Florian Walzer. Die Krankheit ist zwar unheilbar, aber die Lebenserwartung ist deshalb nicht verkürzt.

Die Liebe der Eltern zu den Kindern ist zu stark, viel zu stark, um aufzugeben. „Den Mädels geht es gut“, sagt Florian Walzer, der zu gerne mit seiner Frau Luisas Weihnachtswunsch erfüllen würde.

Wer der Familie helfen will, kann bis Ende des Jahres einen Betrag auf das Spendenkonto einzahlen – unter www.betterplace.me/zwillingsschwestern-leiden-an-rett-syndrom. Auch über den diesen Zeitpunkt hinaus freuen sich die Eltern über jegliche Unterstützung. Sie sind zu erreichen per Mail unter Helenaundmariekaempfen@gmx.de.