Erntedankfest am 9. Oktober

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Saulgau feiert am Sonntag, 9. Oktober, das Erntedankfest nicht nur an einem etwas anderen Termin, sondern auch auf etwas andere Weise, wie das Pfarramt mitteilt: Der Festgottesdienst findet um 14 Uhr in der Christuskirche statt und wird von den Kindern des Kinderhauses, den Konfirmandinnen und Konfirmanden, sowie dem Kirchenchor gestaltet. Anschließend sind alle zu Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus eingeladen, für die Kleinen werden Spiele angeboten. Um 15.30 Uhr findet dort dann das erste Gemeindeforum in der Geschichte der Kirchengemeinde statt.

Nach all den Wechseln und zwei Jahren Corona-Beschränkungen stelle sich die Frage: Wie geht es weiter? Wohin soll sich die Evangelische Kirchengemeinde in Bad Saulgau und Herbertingen entwickeln? Der Kirchengemeinderat hat sich in den letzten Monaten mit dieser Frage beschäftigt. Nun soll der Reflexionsprozess für alle Gemeindeglieder geöffnet werden. Als Einstieg in das Gespräch werden Kirchengemeinderätinnen und -räte die bisherigen Überlegungen zu den Bereichen Gottesdienst, Kirchenmusik und Öffentlichkeitsarbeit vorstellen. Danach sind alle Besucherinnen und Besucher des Gemeindeforums eingeladen, ihrerseits ihre Eindrücke und Gedanken zu den Themenbereichen zu äußern und mit den anderen zu teilen. Der Kirchengemeinderat und die Pfarrer erhoffen sich von diesem Austausch neue Sichtweisen, Perspektiven und Ideen für das Gemeindeleben in der Zukunft.