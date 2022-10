Erntedank in Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1977 fertigte der Heimat- und Trachtenverein Saulgau unter seinem heutigen Ehrenmitglied Emma Link zum Ersten Mal eine Erntekrone an, welche beim Erntedankfest feierlich präsentiert wurde. Dieses Ereignis wiederholte sich am ersten Oktoberwochenende zum 45. Male. Zur Freude aller Verantwortlichen spielte glücklicherweise auch noch der Wettergott mit und der Himmel klarte zur Prozession auf. Bereits um 10 Uhr am Sonntagmorgen war reges Treiben vor der Antonius-Kirche. Die Beteiligten, allen voran der Heimat- und Trachtenverein Saulgau sowie der traditionell dazugehörige Jugendspielmannszug der Bürgerwache, trafen ein. Eine Aufwertung der Erntedankfeier war daran zu erkennen, dass in diesem Jahr Freunde und Ehrengäste des Trachtenvereins ihr Kommen zugesagt hatten. So war das Trachtenpaar aus Mengen, das Kommando der Bürgerwache sowie eine Abordnung des Soldaten- und Bauerntross zu Saulgau ebenso der Einladung gefolgt wie weitere Ehrengäste, zum Beispiel der Präsident des Bürgerausschusses. Mit klingendem Spiel des Jugendspielmannszugs, unter der Leitung von Armin Geiger, setzte sich die Prozession, an der Spitze mit Dekan Peter Müller und zwölf Ministranten in Bewegung. Sehr zur Freude des Trachtenvereins waren auch die Kinder des Kindergartens St. Josef dabei. Diese hatten am Vortag beim Aufbau des Erntealtars mitgeholfen und durften als Dank am Sonntag mitwirken. Eine feierliche Festmesse, in dem der Dank natürlich im Vordergrund stand, gestalteten die Mitglieder des Trachtenvereins in Form von Trauben und Brot zur Gabenbereitung mit. Über 300 Ährensträuße, welche von Dekan Müller in der gut besuchten St. Johannes Kirche gesegnet hatte, verteilten die Trachtler am Ende des Gottesdienst an die Kirchgänger. Abschließende spielte sehr zur Freude aller der Jugendspielmannszug nochmals auf dem Marktplatz auf. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass Heimat, Brauchtum und Kultur für viele Menschen mehr den je an Wichtigkeit gewinnt. Im Sinne des Heimat- und Trachtenverein Saulgau: „Treu dem guten alten Brauch.“ „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten.“