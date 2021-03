„Ernähren uns auf Kosten armer Nationen“

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden hat. Der Tag der gesunden Ernährung am 7. März, initiiert vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED), soll dazu motivieren, sich ganz bewusst mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Auch das Diabetes-Krankheitsbild soll in diesem Jahr thematisiert werden. SZ-Mitarbeiterin Anita Metzler-Mikuteit hat sich dazu mit Anna-Maria Silberbauer unterhalten. Die Vorsitzende des Bad Saulgauer Kneipp-Vereins plädiert für eine naturgemäße, vollwertige und frische Kost.

Frau Silberbauer, verraten Sie uns, was bei Ihnen heute auf den Tisch kommt?

Natürlich, gerne. Heute morgen gab es ein Frischkornmüsli, mittags Salat, und heute Abend steht selbst gebackenes Vollkornbrot mit verschiedenen Aufstrichen auf dem Tisch. Auch die hab ich alle selbst gemacht. Obst und Gemüse kaufe ich immer auf dem Wochenmarkt in Ostrach, weil es dort einen Bioland-Stand gibt.

Zum Thema Diabetes: Sie wird auch als eine der großen Volkskrankheiten bezeichnet und steht in engem Zusammenhang mit der Ernährung. Welche präventiven Tipps haben Sie für die SZ-Leserinnen und Leser?

Das Wichtigste ist eine natürliche vitalstoffreiche Vollwertkost, so naturbelassen und so wenig verarbeitet wie nur möglich. Weil unsere heutigen Nahrungsmittel so stark verarbeitet sind, sind einfach viel weniger Vitalstoffe drin. So essen wir einerseits zu viel und sind trotzdem unterversorgt. Ich persönlich empfehle, täglich Vollkornbrot zu essen, viel Rohkost und naturbelassene Fette. Wichtig ist auch viel Bewegung und eine geordnete Lebensführung, die erfüllt und sinnbestimmt ist. Das spiegelt sich auch im Ganzheitskonzept von Sebastian Kneipp wider. Wir Kneippianer sehen den Menschen in seiner Ganzheit, also nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele.

Im Fernsehen wird inzwischen täglich gekocht, gebacken und gebraten, was das Zeug hält. Eigentlich eine gute Sache, um zum selber Kochen zu motivieren und den Einsatz von Fertigprodukten in der Küche zu minimieren?

Ja das stimmt, aber nur selber kochen reicht nicht ganz. Man sollte gleichzeitig auf die Qualität der Zutaten achten. Wenn zu viel Zucker, Weißmehl, Milchprodukte und Fleisch verwendet werden, mindert das die Qualität dieser Gerichte, auch wenn sie selbst gemacht sind.

In allen Altersgruppen finden sich zunehmend auch Menschen, die ihr emotionales Befinden mit nicht angepassten Mengen an Lebensmitteln und ohne echtes Hungergefühl versuchen zu beeinflussen. Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, aus diesem ungesunden Essverhalten wieder herauszukommen?

Da gilt es, nach den Ursachen zu schauen und sich auch Fragen zu stellen. Wie sinnerfüllt ist mein Leben? Wie erfüllt gehe ich meinem Beruf nach? Kann ich mein Potential tatsächlich leben? Welche Qualitäten haben meine Beziehungen? Vor allem auch die Beziehung zu mir selbst ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein liebevoller und respektvoller Umgang mit sich selber verändert so viel, macht vieles leichter und beeinflusst auch das eigene Essverhalten.

Bei uns türmen sich günstige Lebensmittel in den Regalen, während andere nichts zu essen haben und täglich um ihr Überleben kämpfen müssen. Da läuft doch was richtig schief, oder?

Oh ja, da läuft gesellschaftlich, politisch und menschlich gesehen einiges schief. Wir reichen Industrieländer ernähren uns auf Kosten der armen Nationen. Da ist jeder einzelne gefordert, erst mal bei sich selbst zu schauen. Wertvolles Getreide wird beispielsweise an Tiere verfüttert. Es wäre besser, wenn die Menschen das Getreide direkt essen würden. Die ganze Massentierhaltung zur Produktion von billigem Fleisch ist ein Wahnsinn. Wir sollten also mit gutem Beispiel und großer Eigenverantwortung vorangehen.

In diesem Jahr jährt sich zudem der Geburtstag von Sebastian Kneipp zum 200. Mal. Welche Aktionen sind dazu vom Kneipp-Verein geplant?

Leider werden wir aufgrund der derzeitigen Lage sehr ausgebremst. Geplant sind trotzdem eine Waldbaden-Aktion, ein Kräutergarten-Ausflug, verschiedene Vorträge und ein Filmabend. Und wir haben vor, einen Stammtisch zu gründen, der sich vierteljährlich trifft. Wir hoffen, dass wir das alles in den nächsten Monaten durchführen können.