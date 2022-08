Erfolgreicher Projekttag an der Helene-Weber-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir tragen Verantwortung“ und „Wir zeigen Zivilcourage“ sind zwei Leitsprüche der Helene-Weber-Schule. Diese finden sich im SMV-Projekttag 2022, der den Titel „Enttabuisierung von Depressionen und psychischen Problemen bei jungen Menschen“ trägt, wieder. Die Vielfalt der Projekte zeigte sich in deren unterschiedlicher Ausrichtung: Sport- und Kunst- und Theaterprojekte wurden ebenso angeboten wie die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen wie die Frage, ob der Einfluss der Berichterstattung der Medien zu mehr Depressionen geführt hat. Hierzu war der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Bad Saulgau, Herr Thannheimer, zu Gast. Auch mit dem Thema „Leben, Sterben, Trauern“ wurde sich intensiv auseinandergesetzt, inklusive Wanderung und Besichtigung des Friedwalds.

Präventionsarbeit zu Depressionen oder Suizidgedanken kann in Form von sportlicher Betätigung stattfinden. Die Projekte Tischtennis und Fußballtennis sind Beispiele hierfür. So fördert beispielsweise Tischtennis Vieles: Selbstkompetenz durch Selbstwahrnehmung, Selbstkenntnis, aber auch Eigeninitiative, Kreativität und Konfliktfähigkeit.

Diese Kompetenzen stärken die Persönlichkeit junger Menschen, wodurch sie gegen Depression und Suizidgedanken gestärkt werden. Sie sind übertragbar auf die anderen Projekte, beispielsweise neue Erfahrungen, die durch das Theaterspielen gemacht werden. Es wurden Bilder händisch gedruckt, Collagen angefertigt, gemalt oder Freundschaftsbänder hergestellt. In der Sporthalle wurden verschiedene Ballkünste angewandt, sowohl an der Tischtennisplatte als auch beim Fußballtennis zeigte sich, dass Freude und Spaß an der Bewegung Geist und Körper gut tut, hinzu kommt die Gemeinschaft, die darüber hinaus dazu beiträgt, sich vor depressiven Gedanken schützen zu können. Dies gilt auch für das Golfspielen, das nach dem erfolgreichen Charity-Turnier auch beim Projekttag die gute Zusammenarbeit mit dem Golf-Club Bad Saulgau unterstreicht.

Kreativ, aktiv und gemeinschaftlich, so wurde der SMV-Projekttag 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause mit viel Engagement einiger Lehrkräfte und sehr viel Freude und Einsatz der anwesenden Schüler/innen am vorletzten Schultag des Schuljahres 2021/22 erfolgreich umgesetzt.