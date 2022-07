Erasmus+ Projektstart der Helene-Weber-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli war es endlich soweit. 22 Auszubildende der kaufmännischen Berufsschule der Helene-Weber-Schule Bad Saulgau starteten vom Flughafen München aus ins vierwöchige Erasmus-Praktikum. Diese Auslandspraktika sollen die Mobilität der Lehrlinge innerhalb Europas fördern.

Egal ob angehende Büromanagerinnen und Büromanager, Industriekaufleute, oder Groß- und Außenhandelsmanagerinnen und -manager, fast allen Auszubildenden der Ausbildungsberufe an der kaufmännischen Berufsschule der Helene-Weber-Schule steht dieses internationale Angebot offen.

In einem ersten Schritt ist hierzu das Einverständnis der Betriebe erforderlich, später beginnt die anschließende Vorbereitung der Bewerbung für lokale Partner, die die Auszubildenden an einen Praktikumsbetrieb vermitteln und für die Organisation vor Ort zuständig sind.

Weitere Schritte sind die Erstellung eines Europasslebenslaufs, ein Interview via Skype sowie eine individuelle Zielvereinbarung, die die persönlichen Erwartungen und Ziele für das Auslandspraktikum dokumentiert.

Zuerst musste ein einwöchiger Sprachkurs, entweder in Englisch oder in Spanisch, vor Ort absolviert werden, um für den ersten Arbeitstag im Ausland gewappnet zu sein. Dann erfolgte ein Praktikumsbesuch durch das Erasmus-Team der Helene-Weber-Schule, derzeit bestehend aus Sabrina Sontag, Martin Münsch und Michael Ulrich.

Die oberschwäbischen Auszubildenden erfahren aktuell viele neue Eindrücke, Impulse, Erfahrungen und Begegnungen in einem horizonterweiternden Austauschprogramm bei europäischen Partnern. Neun Schülerinnen und Schüler absolvieren gerade ihr vierwöchiges Praktikum in Irlands Hauptstadt Dublin. Zehn Schülerinnen und Schüler leben in der spanischen Metropole Valencia, vier Auszubildende absolvieren ihr Praktikum auf der Mittelmeerinsel Malta. Von der irischen Modelagentur bis zum Delfinpark auf Malta reichen die Praktikumsbetriebe der Azubis und genauso vielfältig sind ihre Eindrücke.

Leonard Sczeponek (Azubi Groß- und Außenhandelsmanagement), derzeit in Valencia: „Das Erasmus+ Programm eignet sich perfekt, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Täglich trifft man neben Einheimischen neue Leute aus den unterschiedlichsten Ländern (z. B. aus England, Australien, den USA, Neuseeland). Durch den gemeinsamen Sprachunterricht entstehen schnell Verbindungen. Alles in allem ist der Aufenthalt super.“