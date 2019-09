Ennetacher Schützen legen Traumstart hin

Nach dem Aufstieg im Frühjahr aus der Bezirksoberliga Oberschwaben in die Landesliga Süd ist der erste Wettkampftag in Dürmentingen ausgetragen worden. Erster Gegner war die Schützengesellschaft aus Tübingen, die als Meister der Bezirksoberliga Neckar der zweite Neuling in der Landesliga Süd ist. Im zweiten Wettkampf musste die junge Ennetacher Mannschaft gegen die erfahrenen Schützen aus Dürmentingen antreten, die seit Jahren fester Bestandteil der Landesliga sind, ein Jahr sogar Luft in der Württembergliga geschnuppert haben. Mit zwei 4:1-Siegen gelang den Ennetacher Schützen ein Traumstart in die neue Saison. Im ersten Wettkampf gegen Tübingen konnten sich Markus Hüglin und Enrico Schaich bereits Mitte des Wettkampfes einen klaren Vorsprung erarbeiten, sodass diese beiden Punkte auch nach Ennetach gingen. Der Jugendliche Enrico Schaich, frisch gebackener Bronzemedaillengewinner bei den deutschen Meisterschaften in der Jugend, erreichte mit 371 Ringen ein Spitzenergebnis. In knapperen Duellen sicherten sich Silke Fischer und Kevin Franke zwei weitere Punkte, sodass der erste Sieg gesichert war. Auf Position 1 musste sich Jonas Hornig mit sehr guten 367 Ringen mit drei Ringen knapp geschlagen geben.

Im zweiten Wettkampf gab es an Position eins zwischen Frank Laub (Dürmentingen) und Jonas Hornig (Ennetach) ein Duell, das an Dramatik und Klasse nicht zu überbieten war. Jonas Hornig war der deutlich schnellere Schütze und beendete seinen Wettkampf mit überragenden 375 Ringen. Als Hornig seinen Wettkampf beendet hatte, hatte Laub noch 15 Schüsse zu absolvieren, lag aber bei der Hochrechnung zu diesem Zeitpunkt bei über 380 Ringen. Es folgten dann aber ein paar schwächere Schüsse und mit sehr guten 372 Ringen musste dich der Dürmentinger geschlagen geben. Durch klare Siege von Markus Hüglin, Kevin Franke und auch in einem weiteren Krimi durch Natalie Rau, waren wieder 4 Einzelpunkte auf der Habenseite. Um einen Ring musste sich nachmittags Enrico Schaich geschlagen geben.