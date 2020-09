Ennetach empfängt zum Auftakt Bühl

Am Sonntag startet für die Schützengilde Ennetach die Saison in der Landesliga Süd Luftpistole. Die Liga startet als erste überhaupt in Baden-Württemberg in die neue Saison. Die übergeordneten Ligen beginnen in der kommenden Woche.

Nach dem Aufstieg im Vorjahr und der Premierensaison hat die Sgi Ennetach auch in dieser Saison die jüngste Mannschaft der Liga mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren. Die Vorbereitung auf die Saison war nicht leicht. Bedingt durch die Corona-Pandemie war bis August kein regelmäßiges Training möglich. Eine Anfrage an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KSJM) am 8. September brachte Klarheit, im Ligabetrieb und bei Wettkämpfen muss kein Mindestabstand eingehalten, alle Schießstände können genutzt werden. Wie in anderen Sportarten müssen die Vereine aber ein Hygienekonzept ausarbeiten.

Im ersten Wettkampf trifft Ennetach auf Edelweiß Bühl/Tübingen. Gegen diesen Gegner gab es in der vergangenen Saison eine 2:3-Niederlage. Der Wille, diese Rechnung zu begleichen, sollte genug Motivation sein. Der Schützengilde Bodnegg sowie der Schützengilde Holzmaden komplettieren das Wettkampfquartett des ersten Ligawettkampftages. „Durch die kurze Vorbereitung“, sagt Ennetachs Mannschaftsführer Eugen Schaich, „wissen wir derzeit nicht, wo wir stehen. Dennoch sehen wir der neuen Ligarunde positiv entgegen. Auch die anderen Schützen haben wie wir gewisse Trainingsrückstände. Das kann sich für den einzelnen Schützen aber auch positiv auf die Leistung auswirken. Zuschauer sind nicht zugelassen, dennoch werden wir ein einsatzfreudiges und motiviertes Quintett in die beiden anstehenden Wettkämpfe schicken. Das entwicklungsfähige Team kann sich leistungsmäßig sicherlich weiter steigern“, ist sich Eugen Schaich sicher. Im zweiten Wettkampf trifft die Sgi Ennetach am Sonntag auf Holzmaden. Außerdem schießen in der Landesliga die zweite Mannschaft des Bundesligisten Altheim-Waldhausen, Onstmettingen, Waldmössingen und Grüntal. Der Parallelwettkampf findet an diesem Wochenende in Altheim-Waldhausen statt.