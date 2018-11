Engesser trainiert Aufsteiger

Kurz vor der Winterpause vermeldet die Liga einen Trainerwechsel. Die SG SV Daugendorf/Zwiefalten hat sich von Hans-Peter Hertenberger getrennt. Nach der Winterpause übernimmt Marco Engesser das Ruder. Für ihn ist Zwiefalten ein bekanntes Pflaster, trainierte Engesser doch die TSG bevor es zum Zusammenschluss zur SG kam. Bereits am Freitagabend empfängt die SGM die SG Griesingen. Das Spiel wurde wegen des Zwiefaltener Weihnachtsmarkts vorverlegt.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SG Griesingen (Fr., 19 Uhr; Vorrunde: 3:3). - Trainerwechsel beim Aufsteiger. Marco Engesser übernimmt in der Rückrunde die Spielgemeinschaft. Das teilte Stefan Schmid, Vorsitzender des SV Daugendorf, am Mittwochabend mit. „Der Fabian-Lorinser-Effekt ist nach dem Aufstieg verpufft und der Hertenberger-Effekt ist nie eingetreten“, sagte Schmid. Im Sommer hatte Hans-Peter Hertenberger die Mannschaft von Aufstiegstrainer Fabian Lorinser übernommen, nachdem sich die Spielgemeinschaft von Lorinser getrennt hatte. Damals galt vor allem das Verhältnis der Zwiefaltener Spieler und Verantwortlichen zu Lorinser als problematisch. Lorinser sagte damals zur „Schwäbischen Zeitung“, dass ihm das Vertrauen von Zwiefaltener Seite gefehlt habe. Zur Trennung von Hertenberger hat wohl nun auch geführt, dass der Aufsteiger nach einigen guten Spielen zu Saisonbeginn nun stark nachgelassen hatte. Inzwischen ist der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Griesingen hat seit dem 4. November kein Spiel mehr gewonnen. Ausgetragen wird die Partie bereits am Freitagabend auf dem Platz in Bechingen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Ringingen (So., 14.30 Uhr; 0:1). - Das Team von Thorsten Seeger liegt aussichtsreich auf Platz zwei und will diese Platzierung auch in die Winterpause retten. Doch Ertingen/Binzwangen ist gut drauf und peilt mit einem Sieg Rang fünf an.

TSV Rißtissen – SV Dürmentingen (So., 14.30 Uhr; 3:3). - Innerhalb einer Woche hat der TSV Rißtissen zum zweiten Mal die Chance, sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Durch einen Sieg gegen den SV Dürmentingen soll der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt werden. Dürmentingen muss die Kurve kriegen, sonst droht der Abstieg.

Außerdem: SF Kirchen – FV Schelklingen-H. (0:1); FC Sch./Alb – SF Donaurieden (3:2), Öpfingen – Oberdischingen (3:3), Türkgücü Ehingen – Munderkingen (0:1, alle So., 14.30 Uhr); Spielfrei: SV Betzenweiler.