Engelspitze lädt zum Nachdenken ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bergsteiger trifft beim Absteigen die Frauen vom DAV Bad Saulgau und sagt: „Was wollt Ihr denn mit Flügeln auf dem Berg?“ – „Na von oben ab zum Herrgott fliegen.“ Bergsteiger: „Da geh ich auch mit!“ Bergsteigerfrau: „Nichts da, du bleibst hier!“

Am 24. August starteten fünf Frauen des DAV Bad Saulgaus schon früh zur Tour auf die Engelspitze. Nach einer Rundreise unter anderem durch das Lechtal kamen sie in Namlos an, den Ausgangsort für die Bergwanderung. Die Tourenführerin hatte die Tour aufgrund von Wetterlagen bereits zwei Mal verschoben und gut vorbereitet und nach einer Bachüberquerung sowie kontinuierlichem Anstieg durch Latschenkiefern, sogenanntem „Maximaltraining Ausdauer“, kamen alle am Gipfel an.

Inspiriert durch den Namen des Bergs gab es am Gipfel ein Fotoshooting mit „Engeln“. Die eine oder andere hat dabei auch daran gedacht, dass „Gott seinen Engeln befohlen hat, dich zu behüten auf allen deinen Wegen“ (Psalm 91,11).

Nach dem Abstieg und Einkehr im Alpengasthof Kreuz in Namlos kamen alle „behütet“ wieder zu Hause an.