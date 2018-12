Engelsinger singen an Heiligabend in der Stadt

Laterne in der Hand, der Wächter der Nacht vorneweg: Wenn die Männer in Bad Saulgau in der Heiligen Nacht durch die Altstadt gehen, folgen sie einer Jahrhunderte alten Tradition. Das „Engelsingen“ gehört für sie zum Heiligabend wie der Christbaum. Das „Saulgauer Hirtenlied“ , ein Original aus uralten Zeiten. Außer den Engelsinger darf niemand das Lied singen. Seit Ende November proben 40 Männer zwischen 23 und 87 Jahren weihnachtliche Weisen. Sie führen die sehr alte Tradition zur Freude der Bürger fort. Auch gehört zum Engelsingen, daß am Stephanstag in einer Kirche des Umland der Gottesdienst mitgestaltet wird. So waren die Engelsinger schon im Kloster Beuron und im Münster in Salem. Dieses Jahr sind sie in Ertingen zu Gast und singen um 10.15 Uhr in Erisdorf. Foto: privat