Engagierte Ostracher entführen die Punkte aus Balingen

Der FC Ostrach hat im ersten Auswärtsspiel der laufenden Saison einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg bei der zweiten Mannschaft der TSG Balingen II gefeiert. Die Mannschaft, die am Samstag von Christian Söllner alleine gecoacht wurde - Timo Reutter befindet sich in einem Kurzurlaub - siegte mit 3:0. Bereits zur Pause führten die „Zebras“ mit 2:0.

Fast mit derselben Aufstellung wie Ostrach das Spiel gegen Ravensburg beendet hatte, begann die Söllner-Elf die Partie bei der Regionalreserve. Einzig David Gebhardt ersetzte Ostrachs Torjäger Eugen Michel. Und auch das Auftreten war ähnlich, die Ostrach das Spiel gegen Ravensburg II beendet hatte. Engagiert, zielstrebig. Ostrach übernahm von Beginn weg die Initiative und versuchte den Gegner durch frühes Anlaufen zu Fehlern zu zwingen.

So dauerte es auch nicht lange, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz des Gastgebers zappelte. Einen schönen Angriff über die linke Seite von Markus Gipson konnte Christian Luib zum 1:0 vollenden (14.). Die Schwarz-Weißen blieben dran und nur kurze Zeit später stand es 2:0 für die Gäste (25.). Erneuter Angriff über den Flügel, dieses Mal spielte sich Ostrach allerdings über die rechte Seite nach vorne und den letzten Pass verwertete dieses Mal Markus Gipson.

Die Söllner-Elf stand in der Defensive sehr gut und ließ den Balingern kaum eine Torchance. So blieb es bei der verdienten Führung der Ostracher bis zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel ergab sich zunächst das gleiche Bild. Die „Zebras“ ließen Ball und Gegner laufen und fast jeder Angriff wurde gefährlich fürs Balinger Tor. Tenshi Kleiner verpasste das 3:0, als er freistehend den Ball nicht im Tor unterbrachte. Auf der Gegenseite verzeichnete die U23 nun ihre erste Chance, als nach einem Freistoß ein Gästestürmer freistehend zum Kopfball kam. In dieser Phase ließ Ostrach dem Gegner zu viel Platz. Als die Mannschaft von Christian Söllner die Zügel wieder anzog, hatte sie die Partie wieder im Griff. In der 69. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Wiederum trugen die Ostracher einen Angriff schnell und sauber nach vorne und erneut war es Chris Luib, der das Spielgerät überlegt aus 16 Metern ine Balinger Tor schob. Die Koch-Elf resignierte danach und der FC Ostrach verpasste, es, das Ergebnis höher zu gestalten. Am Ende feierten die Buchbühlkicker ihren ersten Auswärtssieg der Saison - im ersten Spiel.

Zufrieden zeigte sich auch Ostrachs Trainer Christian Söllner: „Wir sind kompakt und konzentriert gestanden. Wir haben kaum was zugelassen und haben unsere Angriffe sauber zu Ende gefahren“, lobte er seine Mannschaft.