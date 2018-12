Engagement reicht weit über das Singen hinaus

Der Singkreis Bondorf hat in seiner letzten Sitzung und anschließenden Weihnachtsfeier verdiente Mitglieder geehrt. Vorsitzende Hildegard Steinle fand für die Geehrten die passenden Worte.

Als erstes Mitglied, das für 35 Jahre Vereinszugehörigkeit und aktives Sängerleben geehrt wurde, war Marihilde Locher an der Reihe. Lochers Einsatz ist in erster Linie im Sopran gefragt und außerdem als Bedienung bei allen möglichen Vereins- und Dorffesten. Vorsitzende Hildegard Steinle rechnete den Mitgliedern in Kilometern vor, dass Locher für den Singkreis umgerechnet von Bondorf nach Hamburg und wieder zurück gelaufen sei.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Renate Runge geehrt. Ihr erster Einsatz ist der Alt, weiter ist sie für den Singkreis aktiv in Sachen Radtourplanung und Festgestaltung von der Vorbereitung bis zum Abbau. Besonders freut es den Singkreis, dass die Dirigentin Ursula Jankowski seit nunmehr 15 Jahre die Leitung innehat. Ihre musikalische Leitung ist schließlich die wichtigste Position im ganzen Verein – verbunden mit der Auswahl der Lieder, der Chorsätze und der Umsetzung im Chor. Auch seit 15 Jahren dabei ist Josef Wahl, Notenwart und Vorbereiter für die Singstunde. Organisation in jeder Hinsicht betreibt ebenfalls seit 15 Jahren Kathrin Wohlwender, seien es Einladungen, Plakate oder Kindersingkreis. Seit zehn Jahren ist Ruth Schuttkowski im Singkreis.

Der aktive Tenorsänger Karl Reich ließ mit seinen Bildern das Jahr 2018 noch einmal Revue passieren. Es waren viele schöne Stunden,die der Singkreis erlebt hatte. Sandra Lohner hatte mit ihrem selbstgedichteten Krippenspiel die Lacher auf ihrer Seite. Sie hat auf lustige Weise die Krippenszene mit Mitgliedern des Singkreises besetzt.