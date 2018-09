Energiepark Hahnennest sponsert Turnier

Der Energiepark Hahnennest wird in den kommenden drei Jahren das internationale Juniorenfußballturnier für U17-Mannschaften im Ostracher Büchbühlstadion als Titelsponsor unterstützen. Das hat der veranstaltende FC Ostrach am Dienstag bekannt gegeben. Einen Namen/Titel hat das Kind allerdings noch nicht.

Damit tritt der Energiepark Hahnennest (EPH) die Nachfolge des Reifenherstellers Yokohama an, der das Turnier in der vergangenen Dekade als Titelsponsor unterstützt hatte. Der Kontrakt gilt zunächst für drei Jahre. „Wir freuen uns, dass wir einen Partner aus der Region gefunden haben, der die volle Identifikation mit dem Turnier hat, der in der Region einen großen Bekanntheitsgrad genießt“, erläutert Martin Rawe, Vorsitzender des FC Ostrach zu den Kriterien, die die Ausgangslage der Sponsorensuche bestimmten. „Natürlich hatten wir verschiedene, potenzielle Kandidaten. Aber ich muss sagen, dass es in der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Energieparks Hahnennest am besten gepasst hat. Von Anfang an war der Kontakt sehr gut und unkompliziert“, sagt Rawe, der es überdies schätzt, fortan einen Partner direkt in seiner Nähe zu haben. „Natürlich war auch die Partnerschaft mit Yokohama sehr gut. Aber ich denke, es ist unkomplizierter, wenn du einen Hauptsponsor in der Nähe hast, zu dem du kurz mal hinfahren und etwas unter vier, sechs oder acht Augen besprechen kannst“, sagt Rawe.

„Wir wollen mit unserem Engagement vor allem Vereine und Veranstaltungen in der Region unterstützen“, sagt Thomas Metzler, Geschäftsführer vom Energiepark Hahnennest. „Das ist für uns ein Heimspiel.“ Mit dem Wegfall von Yokohama als Titelsponsor habe man die Chance für das Unternehmen gesehen, sich in Ostrach zu positionieren, sagt Metzler. „Wir unterstützen ja auch andere Vereine in der Region, wie den Musikverein Burgweiler, aber auch zwei Sportvereine außerhalb Ostrachs.“ So engagiert sich der EPH seit einiger Zeit auch beim Eishockeyverein Ravensburg (nicht bei den Towerstars), sponsert unter anderem die Busse der Jugendabteilung, und engagiert sich beim SV Denkingen.

„Wir werden beim Juniorenfußballturnier in Ostrach mit drei unserer Firmen und Projekte auftreten. Mit dem Energiepark Hahnennest, mit der Firma Metzler & Brodmann Saaten GmbH und mit der Marke Donau-Silphie Vermarktungsgesellschaft“, erklärt Thomas Metzler. „Mit unserem Engagement wollen wir die Kunden direkt ansprechen, zeigen, dass wir einen direkten Kontakt zum örtlichem Verein wie dem FC Ostrach haben.“

Entscheidung für Ostrach

Dagegen sei es nicht das Ziel, mit dem Sponsoring das Image des Energieparks Hahnennest aufzupolieren. So sorgte zuletzt vor allem ein geplanter 1000-Kühe-Stall für eine hitzige Debatte, in der es nicht nur Fürsprecher des Energieparks gab. „Das haben wir nicht im Hinterkopf und das haben wir nicht nötig“, sagt Metzler zur Frage, zum möglichen Imagegewinn in der Öffentlichkeit.

Auch für den FCO-Vorsitzenden Martin Rawe stellt sich diese Frage nicht. „Natürlich ist uns die Diskussion bekannt. Massentierhaltung sorgt für so etwas. Aber solche Dinge tauchen bei jedem potenziellen Sponsor auf, egal aus welcher Branche. Das Konzept des Energieparks Hahnennest ist für uns grundsätzlich positiv und durchdacht. Und es ist ein Sponsor aus der Region zu dem wir, wie gesagt, einen direkten Kontakt haben.“

„Wir hatten in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Anfragen aus Ravensburg, Pfullendorf oder Riedlingen, also auch aus der weiteren Region uns im Sponsoring zu engagieren. Da war es Zeit für uns, Nägel mit Köpfen zu machen und zu entscheiden, wo wir uns einbringen“, sagt Metzler. Und das tue man nun mal am besten in der Region. „Außerdem sind wir ja auch ein Energieversorger und stehen im Wettbewerb mit den Stadtwerken und der EnBW.“ Auch da gelte es, sich zu positionieren, erklärt Metzler. „Der Vertrag läuft drei Jahre. So lange ist es auf jeden Fall fix“, sagt Metzler, der aber nicht über die Höhe des Engagements sprechen will.

Der FC Ostrach ist jedenfalls froh, einen neuen Titelsponsor zu haben, dessen Engagement nach SZ-Informationen im unteren fünfstelligen Bereich liegen soll. „Für uns ist wichtig, dass das Turnier im kommenden Jahr weitergeht, ohne Unterbrechung“, sagt Rawe.

Natürlich sei man durch die Sponsorensuche in den Planungen noch nicht ganz so weit wie in den Jahren zuvor, könne aber jetzt in die Umsetzung einsteigen. „Jetzt können wir konkrete Angaben machen, die Homepage auf den Weg bringen und die Mannschaften einladen und unsere Einladungen mit konkreten Angaben versehen“, sagt Rawe. „Aber wir liegen gut in der Zeit.“ Kommende Woche soll die Entscheidung über den Titel fallen, unter dem das Turnier im kommenden Jahr (Pfingsten, 8. bis 10. Juni 2019) läuft.