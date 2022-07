Endspiel für die Sigmaringen Stags

Die American Footballer der Sigmaringen Stags bestreiten am Sonntag, 24. Juli, ihr letzten Punktspiel in der laufenden Saison. Mit einem Heimsieg mit mehr als zwei Punkten Differenz können die Stags gegen die bislang noch ungeschlagenen Eppelheim Jaguars die Spitzenposition in der Baden-Württemberg-Liga übernehmen und den Meistertitel klarmachen. Los geht es auf dem Sportplatz in der Graf-Staufenberg-Kaserne um 15 Uhr.

„Wir haben uns dazu entschlossen in dieser Saison an der Punkterunde mitzuspielen“, sagt der Vorsitzende des SC Sigmaringendorf Rolf Münzer. „Der Baden-Württembergische American-Football- und Cheerleader-Verband hat eigens eine Baden-Württemberg-Liga eingeführt für Mannschaften, die erst mal austesten wollen, ob der Ligaspielbetrieb etwas für sie ist“, sagt Münzer. Seit 2019 gibt es die Sigmaringen Stags, seit 2010 den SC Sigmaringendorf. Die Stags gründeten sich, um kreisweit Interessenten für den amerikanischen Sport anzulocken. Doch wollten die Stags keinen eigenen Verein machen, sondern sich einem bestehenden anschließen. Und da griff der SC zu, als ihm die Stags „angeboten“ wurden - „auch weil wir helfen wollen, neue junge Sportarten zu etablieren. Wir sind selbst ein junger Verein“, erzählt Münzer.

Inzwischen spielen 35 bis 40 junge Männer im Alter zwischen 17 und Mitte dreißig für die Stags. „Die Größe ist erforderlich, um eine ganze Mannschaft zusammenzubekommen“, sagt Münzer. „Nun planen wir eine Cheerleader-Gruppe. Außerdem wollen wir die Jugendarbeit vorantreiben“, sagt Münzer. Obwohl American Football nicht ganz billig ist, da der Verband hohe Garantiesummen in Form von Kautionen und Gebühren fordert. „Und Cheerleader sind noch teurer als eine Mannschaft.“

Einen Trainer fanden die Stags per Zufall. Heinz Peter Gruber, alter bayerischer Fahrensmann im American Football, Trainer mit Lizenz, der in Bayern schon einige Mannschaften trainierte, ist seit einigen Jahren in Pfullendorf beheimatet und eröffnete dort einen Future Sports Shop, hauptsächlich mit Artikeln aus dem Bereich der us-amerikanischen Sportarten. Als ein Sohn eines Vereinsmitglieds der Stags, das selbst in Stuttgart Football spielt, dort einkaufte, nahm die Sache Fahrt auf. Die beteiligten Parteien lernten sich kennen, Gruber, der sich eigentlich nur noch um seinen Shop kümmern wollte, sagte zu und trainiert seither die Stags. Ein Glücksfall.

Zwar unterlagen die Stags im ersten Saisonspiel mit 0:2 (entspricht einem Quarterbacksack in der eigenen Endzone) gegen die Eppelheim Jaguars. Doch dann folgten zwei Siege gegen die Newtown Lions aus Neuhausen ob Eck. „Wir haben beide Spiele mit 20:0 gewonnen, weil die Neuhausener im ersten Spiel in Sigmaringen nach der Hälfte den Platz verlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon mit 17:6 geführt und hätten klar gewonnen“, erklärt Münzer. Zum zweiten Spiel traten die zahnlosen Löwen gar nicht mehr an, beide Partien gingen am grünen Tisch an die Stags.

So also kommt es am Sonntag zum Endspiel auf dem Kasernengelände in Sigmaringen. Die Stags sind bereit und hoffen auf die Unterstützung von 400 bis 500 Fans - wie schon gegen die Lions - die helfen, das das gesteckte Ziel zu erreichen. Für Unterhaltung, Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Blut geleckt haben die Sigmaringer. Münzer: „In der kommenden Saison wollen wir in der richtigen Liga spielen, in derselben wie Riedlingen.“