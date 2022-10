Endlich wieder Offene Ateliers

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Saulgau besitzt eine stattliche Anzahl von bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit großem Können und ständiger Experimentierfreude der Malerei und Bildhauerei widmen. Auch im Umland gibt es genügend Kunstschaffende, die immer neue Ausdrucksformen und Techniken erproben. Sie alle haben unter den Corona-Beschränkungen gelitten, die ihnen zeitweise jegliche Kontakte zu interessierten Besuchern oder Kollegen verboten. Selbst das Arbeiten wurde schwierig, wenn der Lockdown den Einkauf fehlender Arbeitsmittel verhinderte. So war es nicht verwunderlich, dass mit der Rücknahme vieler Vorschriften die Lebens- und Arbeitsfreude zurückkehrte. Dies mag erklären, weshalb so viele Künstlerinnen und Künstler am Wochenende der Offenen Ateliers ihre gute Stube öffneten. Jetzt konnten sie wieder ihre Arbeiten präsentierten und die aktuellen Themen, Projekte oder Techniken erläutern. Man genoss gute Gespräche oder hatte ganz einfach Spaß an einem netten Schwätzle. Und wenn manche Besucher das Atelier mit einem Kunstwerk unter dem Arm verließen, so war dies eine Anerkennung des eigenen künstlerischen Schaffens. Doch stand in den wenigsten Fällen das Verkaufen an erster Stelle. Vielmehr wollte man wieder wahrgenommen werden, genoss die Kommunikation, baute sein Netzwerk weiter aus. Stammbesucher der Offenen Ateliers stellten sich einen Plan zusammen, wie sie am geschicktesten die einzelnen Werkstätten erreichen konnten. Eine Reihe von Bad Saulgauer Adressen ließen sich zu Fuß oder Fahrrad erreichen. Wer im Auto unterwegs war, steuerte Ateliers in Altshausen, Bad Buchau, Hoßkirch, Hohentengen oder Ostrach an. Da war schon die Fahrt durch die frühherbstlich angehauchte Landschaft ein farblicher Hingucker: Die Natur als geniale Malerin.