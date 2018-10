Emily Le Fosse holt vierten Titel in Folge

Bei den Karatelandesmeisterschaften der Kinder und Schüler in Eppingen hat sich Emily Le Fosse (Dojo Gammertingen) im vierten Jahr in Folge den Landesmeistertitel gesichert. Die Gammertinger Karatekas hatten sich für diese Landesmeisterschaft viel vorgenommen, sind sie doch auch Voraussetzung für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Sehr erfolgreich bleibt Emily Le Fosse. Sie konnte nicht nur Landesmeisterin in der Kategorie Schülerinnen werden, sondern hat diesen Titel jetzt seit vier Jahren inne. Das ist mehr als beeindruckend, was sie in ihren jungen Jahren schon zu leisten vermag. Sophia Hartung erkämpfte sich bei ihrer ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft den dritten Platz. Emely Schmelcher und Mike Flaig komplettierten das hervorragende Gesamtergebnis der Gammertinger Kämpfer mit ihren jeweils vierten Plätzen. Für Flaig war es ebenfalls die erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft. Alle vier Kämpfer qualifizierten sich für die deutschen Titelkämpfe.