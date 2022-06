Emilian Hollank schwimmt zu zwei Titeln und zu neuen Rekorden

Der für den TSV Riedlingen startende Gutensteiner Emilian Hollank ist nicht zu bremsen. Der seit kurzem 16 Jahre alte Schwimmer machte sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin das wohl selbst größte Geschenk und holt sich in seiner Paradelage Brust gleich zwei deutsche Jahrgangstitel - inklusive neuen deutschen Jahrgangsrekorden. Katharina Dorner startete über 50 Meter Freistil und Schmetterling.

Emilian Hollank startete erst am zweiten Tag in die DJM, da er mitten in den Abschlussprüfungen steckt und verzichtete deshalb auch über einen Start über 50 Meter Brust. Doch gleich im ersten Rennen, über 200 Meter Lagen, eigentlich einer seiner Nebenstrecken, erzielte er eine Bestzeit. Die reichte zwar nicht ganz fürs Finale, auch weil Hollanks Trainingsschwerpunkt in dieser Saison auf anderen Strecken liegt, doch mit der Leistung kam er gut in den Wettkampf. Über 50 Meter Brust sicherte sich Hollanks Hauptkonkurrent Michael Raje (SSG Saar) den Titel. Trotzdem blieb Raje mit 29,52 Sekunden über der Jahresbestzeit von Emilian Hollank (29,18).

Am dritten Tag standen die 100 Meter Brust an. Auf dieser Strecke hatte der Gutensteiner vergangenes Jahr noch gegen Michael Raje knapp verloren. Doch in diesem Jahr wollte sich Emilian Hollank den Titel holen. In 1:03,82 Minuten unterbot er in einem schnellen Vorlauf seine erst vor kurzem aufgestellte Bestzeit um mehr als zwei Zehntel. Als Vorlaufschnellster ging er ins Finale am Abend. Michel Raje und Kenneth Bock waren chancenlos. In 1:03,52 Minuten holte sich Emilian Hollank den Titel, unterbot seine Bestzeit aus dem Vorlauf und verbesserte den 13 Jahre alten deutschen Jahrgangsrekord um acht Hundertstelsekunden. Zweiter wurde Kenneth Bock vor Michael Raje.

Am vierten Wettkampftag gelang Emilian Hollank dieses Kunststück ebenfalls auf der doppelt so langen Distanz, über 200 Meter Brust. In 2:21,18 Minuten ließ er es im Vorlauf etwas ruhiger angehen, qualifizierte sich aber als Schnellster für das Finale, neben seinem größten Konkurrenten, Titelverteidiger Kenneth Bock. Am Abend, im Finale überließ Emilian Hollank nichts dem Zufall. Er ging sehr schnell an, dominierte den Lauf vom Start weg. In 2:17,27 Minuten war er nicht nur vier Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Kenneth Bock, sondern unterbot zum dritten Mal seinen eigenen Jahrgangsrekord, den er im April aufgestellt hatte. Außerdem war die Zeit schneller, als die der zwei älteren Jahrgänge. Emilian Hollank war überglücklich über seine Leistung, auch weil er diese aus dem Training heraus geschwommen war. Denn eigentlich bereitet sich Hollank bereits auf das European Youth Olympic Festival (EYOF) vor (24. bis 30. Juli, Slowakei). Dazwischen findet in vier Wochen noch die deutsche Meisterschaft in der offenen Klasse statt.

Ebenfalls in Berlin am Start war die 14 Jahre alte Katharina Dorner (TSV Riedlingen), die über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil startete. Bei ihrer Berlin-Premiere wollte sie sich über 50 Meter Schmetterling für das Finale qualifizieren. Nach einer kürzlich überstandenen Coronainfektion erreichte sie nicht ganz ihre Bestleistung und verfehlte das Finale nur um wenige Zehntel. Die Enttäuschung war ihr deutlich anzusehen, doch wuchs nach den Leistungen von Emilian Hollank auch die Motivation fürs kommende Jahr.