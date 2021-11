„Elvis trifft Elvis“ im Stadtforum

Mit „Elvis trifft Elvis – Eine schicksalhafte Begegnung im Kreisverkehr“ werden die Kabarett- und Mundarttage im Stadtforum in Bad Saulgau am Sonntag, 14. November, fortgesetzt. Beginn ist um 19 Uhr, Haus- und Saalöffnung um 18 Uhr. Der King ist einzigartig– bei dieser Show sogar doppelt. Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle als „schwäbischer Elvis“ und Nils Strassburg, der offiziell beste deutsche Elvis, der von Time Warner (Warner Bros., HBO) zum „besten Elvis Interpreten Deutschlands“ gekürt wurde, rocken die Bühne. Die Musik-Comedy-Show erzählt von einer folgenschweren Begegnung des Schwaben Herrn Hämmerle aus Bempflingen mit dem ‘King‘ aus Memphis, und zwar beim Abbiegen im Kreisverkehr. Mit einer Mischung aus Comedy und Musik haben sich Strassburg und Kohlhepp seit ihrer Begegnung 2016 in die Herzen des Publikums gespielt. Im Vorverkauf kosten die Karten 22 Euro, ermäßigt mit „Schwäbische Zeitung“-Abokarte 20 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 24 Euro. Karten gibt es bei der Tourist-Information in Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/ 20 09 15, bei der Schwäbischen Zeitung Ravensburg, Telefon 0751/29 55 57 77 oder über das Ticketportal www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Foto: Michael Renner