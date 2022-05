Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literatur und Musik“ der Kleber Post sind am Sonntag, 22. Mai, Elke Heidenreich und Marc-Aurel Floros im Alten Kloster zu Gast. Die erfolgreiche Autorin und Moderatorin werden an diesem Abend versuchen, einen kleinen Wegweiser durch den Bücherdschungel ihres Lebens zu geben. Die musikalische Begleitung übernimmt Marc-Aurel Floros am Klavier. Beginn ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in der Kleber Post.