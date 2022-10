Elfjährige aus der Region gewinnt Musikwettbewerb in Hamburg

Zum ersten Mal ist an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg der „JCB Award“ ausgetragen worden. Hierzu reisten 70 Musikschülerinnen und Musikschüler von acht bis 19 Jahren aus 34 Städten deutschlandweit nach Hamburg an und stellten ihr musikalisches Talent vor einer Jury unter Beweis. Die elfjährige Marie Hanus aus Königseggwald von der städtischen Musikschule Bad Saulgau gewann am Saxophon in ihrer Alterskategorie den ersten Preis.

Der Musikschulwettbewerb im Hamburg war für Holz- und Blechblasinstrumente ausgeschrieben. Begleitet wurden die jungen Musikerinnen und Musiker von ihren Eltern, Lehrkräften und teilweise eigenen Klavierbegleiterinnen und Klavierbegleitern aus ihren Heimatstädten. Die hochtalentierten Schülerinnen und Schüler begeisterten mit ihrem Können das Publikum und auch die Juroren waren sichtlich beeindruckt.

Eine Ehre für Marie

Christiaan Moolenaars, Solo-Hornist der Philharmonie Zuinederland in Holland, fasste die Eindrücke der Jury zusammen: „Wenn man, wie wir, an zwei Tagen dieses musikalische Niveau erleben durfte, bin ich für die Zukunft der professionellen Musikerinnen und Musiker sehr zuversichtlich. Ich dachte zuvor, als Juror bei diesem Wettbewerb mitzuwirken sei eine Aufgabe, jetzt weiß ich: Es war eine Ehre.“

Auf höchstem Niveau

Professor Guido Müller, Direktor der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg, ergänzte: „Die Beiträge, die wir hier gehört haben, bewegten sich durchgängig auf dem höchsten Niveau des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert.“

Professor Müller, gebürtiger Bad Saulgauer, hat selbst seine musikalischen Wurzeln in der städtischen Musikschule Bad Saulgau. Er leitet die größte Musikschule Europas mit mehr als 23 000 Schülerinnen und Schüler, ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und Fachsprecher Musik der Kultusministerkonferenz. Die Kandidatinnen und Kandidaten machten es der Jury mit ihren eindrucksvollen musikalischen Beiträgen nicht leicht.

Fortsetzung folgt

Bei dieser vielbeachteten Premiere soll es nicht bleiben. Der „JCB Award“ wird weitergeführt und künftig jährlich an einem Wochenende Ende September/ Anfang Oktober ausgetragen. Das Besondere an diesem Wettbewerb ist es, dass er als solistischer Wettbewerb fachübergreifend für jeweils einen ganzen Fachbereich und für Schülerinnen und Schüler an Mitgliedsschulen des Verbands deutscher Musikschulen (VdM) ausgeschrieben wird. Die Ausschreibung 2023 für den Fachbereich Streichinstrumente ist in Vorbereitung.