Bei den württembergischen Meisterschaften auf der Kurzbahn in Neckarsulm haben mehrere Schwimmer des TV Mengen Platzierungen unter den besten Zehn erreicht. Insgesamt hatten 48 württembergische Vereine über 500 Schwimmer gemeldet, im Teilnehmerfeld befanden sich auch fünf Mengener, dank geschwommener Pflichtzeiten.

Aaron Horst schwamm bei allen Starts neue persönliche Bestzeiten und lag immer unter den besten Zehn seines Jahrgangs 2007. Die beste Platzierung erreichte er über 100 Meter Lagen in 1:23,67 Minuten als Vierter. Fünfter wurde er über 200 Meter Brust in 3:10,75 Minuten. Den siebten Platz sicherte er sich über 50 Meter Brust in 41,8 Sekunden. Einen guten neunten Platz belegte er über 50 Meter Schmetterling in 37,55 Sekunden. Zwei Starts und zwei neue Bestzeiten gelangen Timo Röhm (Jg. 2004). Mit einem vierten Platz über 50 Meter Schmetterling in 31,69 Minuten und einem zwölften Rang über 100 Meter Freitstil in 1:01,05 Minuten erfüllte er die Erwartungen. Mit einem fünften Platz über 100 Meter Lagen in 1:19,35 Minuten und einem siebten Platz über 100 Meter Freistil in 1:05,51 Minuten wurde auch Nico Röhm (Jg. 2006) für seinen Einsatz belohnt.

Moritz Selg, ebenfalls Jahrgang 2006, erreichte zwei mal Rang sieben über 100 Meter Lagen in 1:19,82 Minuten und über 50 Meter Schmetterling in 35,63 Sekunden sowie Rang elf über 100 Meter Freistil in 1:09,54 Minuten.

Bei den Mädchen reiste Jenny Hennig im Jahrgang 2005 mit nach Neckarsulm. Sie startete an zwei Tagen und schwamm 100 Meter Brust in 1:25,69 Minuten. Zu ihrem Leidwesen wurde sie aufgrund eines Fehlstarts disqualifiziert. Am zweiten Tag startete Jenny Hennig über 50 Meter Brust und erreichte in 38,36 Sekunden den fünften Platz und bei ihrem letzten Start über 200 Meter Brust wurde sie Zehnte in 3:07,30 Minuten.