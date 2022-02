Einzigartiges Profilfach in Bad Saulgau etabliert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Kreativität zur allgemeinen Hochschulreife, sprich Abitur? An der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau ist das nun schon im vierten Jahr möglich. Mit Schwerpunkten wie Produkt- und Mediendesign oder auch Web- und Screendesign können die Schüler:innen per Hand, mit dem Tablet oder am PC gestalten und sowohl digitale als auch reale Produkte herstellen!

Als Tablet-Klasse lernen und arbeiten die Schüler:innen zwar weitgehend digital, setzen ihre Ideen aber auch mit den verschiedensten Materialien von Hand um oder arbeiten mit professionellen Programmen am PC. Diese Mischung ist zukunftsrelevant und bereitet die Abolvent:innen bestens auf das Studium oder eine erste Berufsausbildung vor! Arbeitsbeispiele finden sich auf der Homepage der Willi-Burth-Schule www.gbs-badsaulgau.de.

Eine Anmeldung für diesen im Landkreis Sigmaringen einzigartigen Schwerpunkt kann auch nach dem 1. März erfolgen!