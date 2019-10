Einzelpunkte trösten Altheim kaum

Von Deutsche Presse-Agentur und Kathrin Drinkuth

Gut läuft es nicht für Andreas Geiger. Zwei Netze hat der Berufsfischer an diesem frühen Dienstagmorgen schon aus dem kalten Wasser des Bodensees gezogen, aber in der Kiste in seinem Boot liegt bislang nur ein einziger Fisch. Es ist der letzte Tag, an dem Geiger hinausfahren kann, denn ab Mitte Oktober beginnt die Schonzeit für den Felchen, der dann bis zum 10. Januar nicht mehr gefischt werden darf.

Geiger schaut auf das schmale Tier in seiner Kiste.